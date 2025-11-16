Příběh o hledání smyslu a lehkosti života

Člověk pořád někam spěchá, míří za něčím v budoucnosti a často u toho zapomíná žít teď a tady. Mnozí se neumějí zastavit, zamyslet a užít si banální krásy každodennosti, třeba nádhernou modrou barvu nebe.

Santiago McReany je obyčejný obyvatel New Yorku, který žije zdánlivě pohodlný, mírný a neuspěchaný život. A občas si až moc dobře uvědomuje, že i v tak lidmi přeplněném městě jako je New York, se jeden může cítit pořádně osamělý. Život se ale může každou chvílí změnit a začít se ubírat úplně jinými cestami. Když hlavní hrdina najde v kapse podivný vzkaz a vysloví přání být bohatý, ještě bohatší a nejbohatší, netuší, že bohatství se skrývá mimo materiálních věcí také v mnohém jiném, například v lásce, přátelství či sounáležitosti. A netuší, co všechno mu jeho nevinné a v žertu pronesené přání přinese. Santiago se nevydává vědomě na nějakou ozdravnou či sebezpytující cestu, spíše se nenápadně nechává směrovat od chvíle, kdy mu v kapse zašustil papírek se vzkazem. Kam ho cesta zavede, to již prozradí román Nebe mělo modrou.

(z archivu autorky článku)

Román Tomáše Sedláka, českého autora, písničkáře a počítačového grafika, v mnohém připomíná různé světové literární kousky s filozofickým přesahem, ať už si dovolím jmenovat Malého prince či nejlepší knihy od Paola Coelha. Jednoduchý příběh o hledání, zkoumání vlastního já i životních rozhodnutí, proplétání životem a touhou zastavit se v překotném závodě o něco víc či něco lepšího tam vepředu před námi. Román Nebe mělo modrou se může stát popudem k příjemnému zamyšlení nad vlastním životem a objevení něčeho vyššího či důležitějšího, než jsou peníze a hezký byt.

Nebe mělo modrou je silný a poutavý příběh o hledání sama sebe a svého místa v životě. Potěší a může inspirovat všechny, kteří momentálně hledají to svoje místo a rádi se nechají vést.

Autor: Helena Herynková | neděle 16.11.2025 10:00 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Helena Herynková

  • Počet článků 217
  • Celková karma 6,00
  • Průměrná čtenost 256x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

