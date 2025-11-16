Příběh o hledání smyslu a lehkosti života
Santiago McReany je obyčejný obyvatel New Yorku, který žije zdánlivě pohodlný, mírný a neuspěchaný život. A občas si až moc dobře uvědomuje, že i v tak lidmi přeplněném městě jako je New York, se jeden může cítit pořádně osamělý. Život se ale může každou chvílí změnit a začít se ubírat úplně jinými cestami. Když hlavní hrdina najde v kapse podivný vzkaz a vysloví přání být bohatý, ještě bohatší a nejbohatší, netuší, že bohatství se skrývá mimo materiálních věcí také v mnohém jiném, například v lásce, přátelství či sounáležitosti. A netuší, co všechno mu jeho nevinné a v žertu pronesené přání přinese. Santiago se nevydává vědomě na nějakou ozdravnou či sebezpytující cestu, spíše se nenápadně nechává směrovat od chvíle, kdy mu v kapse zašustil papírek se vzkazem. Kam ho cesta zavede, to již prozradí román Nebe mělo modrou.
Román Tomáše Sedláka, českého autora, písničkáře a počítačového grafika, v mnohém připomíná různé světové literární kousky s filozofickým přesahem, ať už si dovolím jmenovat Malého prince či nejlepší knihy od Paola Coelha. Jednoduchý příběh o hledání, zkoumání vlastního já i životních rozhodnutí, proplétání životem a touhou zastavit se v překotném závodě o něco víc či něco lepšího tam vepředu před námi. Román Nebe mělo modrou se může stát popudem k příjemnému zamyšlení nad vlastním životem a objevení něčeho vyššího či důležitějšího, než jsou peníze a hezký byt.
Nebe mělo modrou je silný a poutavý příběh o hledání sama sebe a svého místa v životě. Potěší a může inspirovat všechny, kteří momentálně hledají to svoje místo a rádi se nechají vést.
Helena Herynková
Román o naději, lásce a víře
Příběh o tragédii, ztrátě, ale také obrovské naději, návratech a víře, že všechno špatné se může v dobré obrátit. Zjistěte, co se může přihodit, Když kvete wiliwili.
Helena Herynková
Objevte umění našich babiček v kostce, nebo spíš krabici
Krátký sloupek, polosloupek, žebrování, malé nopky, smyčkový vzor. Pokud nyní vůbec netušíte, o čem je řeč, tak vězte, že se jedná o techniky háčkování. Ponořte se do něj s přehlednou a zábavnou sadou Háčkované vzory.
Helena Herynková
Švédská čokoládová pohádka
Náhlé rozhodnutí, které může změnit život, kouzelné městečko jako z pohádky a malá čokoládovna, která se stane skutečnou výzvou. Své dveře otevírá Altán s vůní čokolády.
Helena Herynková
Český horor světového formátu
Zážitkový zájezd do neznáma nebo snad podivná, až příliš reálná úniková hra? Uzel zla je nový český horor, který si zaručeně zaslouží diváckou pozornost.
Helena Herynková
Panenka, která změnila svět
Zná ji celý svět, holčičky ji milují a také díky ní mohou být při hraní čímkoliv si jen přejí. Je vysoká jen 30 centimetrů, ale i tak dokázala dobýt svět. A jak se jmenuje? No, Říkejme jí Barbie.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Stalin byl jak bedna, Lenin visel nad zemí. Příběhy soch komunistických diktátorů
Celých 77 let uplynulo od vztyčení první sochy sovětského vůdce Stalina v Československu. V...
Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk
Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant...
Příměří na Ukrajině do jara nebude, Evropa musí vytrvat, říká finský prezident
Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude, řekl v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident...
Konec automatických dávek. Británie chystá přísnější podmínky pro migranty
Britská vláda chystá zpřísnění podmínek pro migranty, kteří do země přicházejí nelegální cestou v...
Prodej apartmánu 3+1, Montesilvano (Pescara, Itálie)
Montesilvano, Provincie Pescara, Itálie
3 776 760 Kč
- Počet článků 217
- Celková karma 6,00
- Průměrná čtenost 256x