Přátelství až za hrob

Pětice přátel na cestě za smutnou událostí na odlehlé Vestmannské ostrovy. A něco na ostrovech, co je nechce nechat odejít. Islandská královna thrillerů rozehrává další partii v krimihororu Hrob.

Trausti, Ari, Leif, Sigga a Ragga vyrazili na Vestmannské ostrovy jihozápadně od Islandu, aby se pohřbem rozloučili se svou zemřelou kamarádkou Guggou. Gugga se vrátila do svého rodného města a domu, když onemocněla rakovinou. Skupina přátel bere tuto cestu také jako sraz po letech, aby navázali zpřetrhané vztahy. Jenže něco (nebo možná spíš někdo) je na ostrovech nechce. A velmi záhy se začne ukazovat, že Gugga možná nezemřela na rakovinu. Pětice musí rozkrýt pravdu dřív, než je tenhle podivný výlet bude stát život.

O týden později přijíždí na ostrovy pátrací tým, známý již z předešlého dílu série. V knize Není úniku jsme se seznámili s vyšetřovateli Týrem a Káro a soudní lékařkou Idunn, kteří za hrozící sněhové bouře zamíří na Vestmannské ostrovy prošetřit sérii záhadných událostí, možná vražd, k nimž došlo. Jak spolu obě skupiny souvisejí a k čemu v obvykle poklidném městečku došlo, to už musíte vypátrat v thrilleru Hrob.

(z archivu autorky článku)

Islandská spisovatelka Yrsa Sigurdardóttir rozjela knihou Není úniku novou sérii s názvem Černý led. Děj tentokrát propojuje právě ústřední trojicí, a také umístěním na různá odlehlejší místa své krásné země. V Hrobu se tedy podíváme na jihozápad, na skupinu ostrovů, známých živou vulkanickou činností a nádhernou přírodou.

Jako vždy Yrsa rozehrává příběh na pomezí thrilleru a hororu, kde si čtenář nemůže být jist tím, co je pravda, co představivost hrdinů a co je dost možná kapka nadpřirozena. Z hlavní trojice tentokrát do popředí vystupuje patoložka Idunn, která má něco společného se zemřelou Guggou – i pro ni je městečko původně domovem. Takže mimo sněhové vánice a složitého případu musí vyřešit ještě mnohem spletitější osobní výzvy.

Hrob je dalším lahodným literárním bonbonkem z dlouhé (a snad dlouho nekončící) řady Yrsiných knih, které ocení milovníci dobrého thrilleru, nečekaných konců, sympatických hrdinů a pomalu rozkrývaného příběhu. A už nyní se těším na další pokračování série Černý led.