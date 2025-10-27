Pomsta se má podávat řecky
Klytaimnéstra byla sestrou Heleny Trojské, manželkou krále Agamemnóna a krutá královna. Její příběh byl zdánlivě jednoduchý. Po tragickém skonu prvního (až neuvěřitelně pokrokového) manžela se stala ženou krále Agamemnóna, jenž býval ztvárňován jako bojovník a tyran. Aby uspěl ve válce, hodlal obětovat bohyní Artemidě vlastní dceru, což mu Klytaimnéstra nemohla a nechtěla odpustit. Takže když odjel bojovat do Tróje, začala královna osnovat pomstu, a když se po letech vrátil, společně s milencem jej zavraždili.
Tolik nám říkají ke Klytaimnéstře ve škole. Co když je ale její příběh trochu složitější, barvitější a zamotanější?! Odvažte se pohlédnout možné historii do očí, nový, a přesto tak známý, pohled na osudy řecké královny se snaží přinést americká autorka Costanza Casati. Samozřejmě je potřeba na její knihu pohlížet s rezervou. Určitě se nejedná o soupis svědectví přímých svědků událostí ve starověkém Řecku. Píseň o Klytaimnéstře je pokusem o nový pohled na královnu, jež bývá vykreslována jako nevěrnice a vražedkyně. V Klytaimnéstře se toho ale skrývá mnohem víc – mateřská láska, neštěstí prožitá v mládí, možná i život ve stínu sestry Heleny.
Román Píseň o Klytaimnéstře je zajímavý a zábavný výlet do starověkého Řecka, do dob „té méně slavné“ sestry, která si svůj věhlas vydobyla až vraždou Agamemnóna. Kniha zaujme milovníky příběhů o silných, inteligentních a neoblomných ženách, ale také ty, kteří se rádi noří do hlubin historie, ať už skutečné nebo dramaticky přibarvené.
Helena Herynková
Otevřete si cestu k poezii
Báseň nemusí být strašák ze školních let, ale zábavný společník na cestě životem. Rýmovaný příběh, vyznání milovanému, či jen vtipná hříčka pro zpestření dne. Otevřete kouzelná dvířka do světa poezie a zjistěte, Jak se říká báseň.
Helena Herynková
Yrsa se noří do hlubiny tajemství
Kostra nalezená mezi odpadky, dvě vražedně rozhádané rodiny a mladá kuchařka, jež přijme práci na rybářské lodi. Události, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Nebo je všechno jinak. Otevírají se Hlubiny, aby vydaly své svědectví.
Helena Herynková
Dobré příběhy vždy začínají čajem
Tři hrdinové s propletenými osudy, dvě časová období a jedno knihkupectví, které možná tak úplně neexistuje. Vydejte se na dobrodružnou cestu světem knih, okořeněnou špetkou magie. Své dveře otevírá Knihkupectví v Dublinu.
Helena Herynková
Dokonalý zločin je třeba promyslet
Zavražděná žena, navíc to vypadá, že vraha snad sama pustila domů. A svědci mlčí. Sadistického vraha je třeba dopadnout dřív, než si vybere svou další oběť. Dávejte pozor, koho k sobě zvete, mohla by se z něj vyklubat Kukačka.
Helena Herynková
Držte strach a úzkost na uzdě
Strach, nepředložená úzkost, paralýza či panické stavy jsou vašimi častými, nebo dokonce snad denními nevítanými společníky? Zkuste to napravit s knihou Milý strachu, drž už hubu!
