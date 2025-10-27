Pomsta se má podávat řecky

Ta méně slavná sestra, žena s pohnutým osudem a hlubokou myšlenkou na pomstu. Otevřete knihu a nechte rozeznít Píseň o Klytaimnéstře.

Klytaimnéstra byla sestrou Heleny Trojské, manželkou krále Agamemnóna a krutá královna. Její příběh byl zdánlivě jednoduchý. Po tragickém skonu prvního (až neuvěřitelně pokrokového) manžela se stala ženou krále Agamemnóna, jenž býval ztvárňován jako bojovník a tyran. Aby uspěl ve válce, hodlal obětovat bohyní Artemidě vlastní dceru, což mu Klytaimnéstra nemohla a nechtěla odpustit. Takže když odjel bojovat do Tróje, začala královna osnovat pomstu, a když se po letech vrátil, společně s milencem jej zavraždili.

Tolik nám říkají ke Klytaimnéstře ve škole. Co když je ale její příběh trochu složitější, barvitější a zamotanější?! Odvažte se pohlédnout možné historii do očí, nový, a přesto tak známý, pohled na osudy řecké královny se snaží přinést americká autorka Costanza Casati. Samozřejmě je potřeba na její knihu pohlížet s rezervou. Určitě se nejedná o soupis svědectví přímých svědků událostí ve starověkém Řecku. Píseň o Klytaimnéstře je pokusem o nový pohled na královnu, jež bývá vykreslována jako nevěrnice a vražedkyně. V Klytaimnéstře se toho ale skrývá mnohem víc – mateřská láska, neštěstí prožitá v mládí, možná i život ve stínu sestry Heleny.

Román Píseň o Klytaimnéstře je zajímavý a zábavný výlet do starověkého Řecka, do dob „té méně slavné“ sestry, která si svůj věhlas vydobyla až vraždou Agamemnóna. Kniha zaujme milovníky příběhů o silných, inteligentních a neoblomných ženách, ale také ty, kteří se rádi noří do hlubin historie, ať už skutečné nebo dramaticky přibarvené.

Autor: Helena Herynková | pondělí 27.10.2025 12:42

