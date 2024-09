Podělit se o vše dobré

Svérázná hrdinka, která vyhraje jackpot a s penězi hodlá naložit po svém. Podělí se s těmi, kteří měli v jejím životě význam. Nejdřív je ale musí najít. Tak začíná cesta za pochopením a štěstím v románu Díky, gracie, merci.

Gina je průměrná dáma v důstojném věku osmdesáti let, která žije pokojným životem. Občasnou vlnu vzrušení jí do klidu hodí sousedka a kamarádka Olga se svým suchým humorem a zábavným pohledem na svět. Ráda si užívá malé radosti, jako je povídání s vnučkou Chloé, teplá křupavá bageta, nošení čerstvých květin na hroby blízkých či sklenička likéru v sobotu večer. A od té doby, co Gině před dvaceti lety věštkyně předpověděla, že vyhraje obrovskou sumu peněz, patří k těm radostem také hraní v kasinu. Světe, div se, první část věštby se skutečně splní a Gina rozbije v kasinu bank. Jenže, pak začne přemýšlet nad druhou polovinou – že brzy po získání peněz zemře. Rozhodne se tedy vydat na dobrodružnou pouť časem a podělit se o výhru s těmi, díky nimž dospěla až do současného stavu, místa a života. Jen o svém plánu tak trochu zapomene říct Chloé i Olze.

Chloé se právě vzpamatovává ze smrti své matky, dala výpověď v práci, vrací se zpět domů do Francie, a tak obecně má svých starostí dost. Když společně s Olgou zjistí, že babi Gina odjela kamsi do Ameriky na setkání s detektivní agenturou (s bůhvíjakým záměrem), dají hlavy dohromady a pustí se do honičky v jejích stopách. Proč a kam se Gina vypravila? Komu a zač chce poděkovat? A najdou ji Chloé s Olgou včas? A co za tajemství skrývá Chloé? Nechte se povznést románem Díky, gracie, merci.

(z archivu autorky článku)

Francouzský spisovatel Julien Sandrel zaujal už před několika lety poetickým románem Pokoj zázraků. Knihou Díky, gracie, merci chce vzdát hold svým italským kořenům, předkům, kteří absolvovali strastiplnou cestu z Itálie do Francie (podobně jako ti Ginini). A myslím, že tento záměr mu rozhodně vyšel. Díky, gracie, merci by se rozhodně dal zařadit do žánru moderně nazývaného feel good román. Připravte se ale také na složitá společenská témata, jichž se autor v románu dotkne. U čtení se zasmějete, ukápnete slzu, ale především si ukoušete nehty nervozitou, jestli Gině její velký plán vyjde.

Díky, gracie, merci je něžný a zhusta dojemný příběh o nečekané cestě, který nutí k zamyšlení nad vlastními vztahy a lidmi, kteří z našeho života z různých důvodů zmizeli. Knížka potěší všechny, které baví příběhy ve stylu Fredrika Backmana, se sympatickými hrdiny a vyšším cílem.