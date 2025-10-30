Panenka, která změnila svět

Zná ji celý svět, holčičky ji milují a také díky ní mohou být při hraní čímkoliv si jen přejí. Je vysoká jen 30 centimetrů, ale i tak dokázala dobýt svět. A jak se jmenuje? No, Říkejme jí Barbie.

Píše se rok 1956 a Ruth Handlerová přináší na poradu velmi inovativní hračku, kterou chce představit svým kolegům. Vývojáři Mattelu, hračkářské společnosti, kterou spoluzaložil její manžel Elliot, mohou navenek působit jako parta, která si jen tak blbne s hračkami, ale všichni vystudovali prestižní školy a výrobu hraček berou velmi vážně.

Ruth Handlerová přišla toho dne s nápadem na třiceticentimetrovou panenku, představující mladou dospělou ženu. A zodpovědní, přemýšliví hračičkové z vývoje její vizionářský nápad shodili ze stolu. Ruth se však nevzdává a svůj sen začne pomalu uvádět k životu. A takhle jednoduše se zrodila panenka Barbie.

Ne, samozřejmě, že takhle jednoduché to ani v nejmenším nebylo. Od prvotní nápadu, nákupu předlohy panenky, až k ikonické podobě Barbie, jak ji známe a milujeme dnes, vedla dlouhá a poměrně strastiplná cesta. Americká autorka Renée Rosenová se podívala do historie a napsala krásný biografický román, dramatický, dobrodružný a dojemný příběh o malé panence, která v mnohém změnila svět holčičího (a klidně i klučičího) hraní.



Dozvíte se, jak přišla Barbie ke svému jménu, kdo a proč se podílel na její výrobě či jaké problémy provázely celý proces. A také, jak a proč se Barbie stala ikonou nejen hračkářského průmyslu.

Říkejme jí Barbie je příběh panenky, před jejímž vznikem si malé holčičky mohly s panenkami hrát tak maximálně na hospodyňku nebo maminku. Barbie jim dovolila snít o kariéře, o možnostech, které v životě mají. Ukázalo se, že už malé holky mohou snít o tom, že budou letuškou, úřednicí, ředitelkou, nebo prostě čímkoliv budou chtít. A především je to vyprávění o ženě, jejíž dcera Barbara si vybrala a koupila panenku, díky níž Barbie posléze vznikla.

Kniha zaujme fanoušky panenky Barbie, ale také milovníky svižných, svěžích a zábavných vyprávění o skutečné historii. Panenka i příběh její duchovní matky na stránkách knihy ožívají, aby vás stáhli s sebou nejen do fantastického světa výroby a vymýšlení hraček.

Autor: Helena Herynková | čtvrtek 30.10.2025 15:00 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Helena Herynková

Helena Herynková

  • Počet článků 212
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 259x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

