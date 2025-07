Otevřete si cestu k poezii

Báseň nemusí být strašák ze školních let, ale zábavný společník na cestě životem. Rýmovaný příběh, vyznání milovanému, či jen vtipná hříčka pro zpestření dne. Otevřete kouzelná dvířka do světa poezie a zjistěte, Jak se říká báseň.

Naučit se básničku bylo něco, co pro nás v předškolním (či předškolkovém) věku nebyl žádný problém, byla to zábava, legrace. Jen si vzpomeňte na všechna ta rozpočítadla, slovní hříčky a říkadla, co jste se naučili levou zadní. Později ve škole už to možná byl trochu problém, protože tam vám poezii často nutili, a ještě po vás chtěli přednes před celou třídou a vysvětlení obsahu. Ve většině lidí zbyla z té doby trochu pachuť a možná také pocit studu, což v dospělém věku ničí možnost užívat si krásu a ladnost básní. A to je smutné, protože básničky mohou být veselým partnerem v každodenním životě, vyjadřují krásu žen a statnost mužů, vyprávějí krátké příběhy či opěvují lásku k milovaným (nebo klidně k přírodě či vlasti) a ozvláštňují jednoduché i obyčejné věci aurou neskutečna. Jak se říká báseň a jak znovu najít ztracenou radost z poezie, učí nová, krásně zpracovaná kniha.

(z archivu autorky článku)

Autor Martin Patřičný je umělecký dřevořezbář, spisovatel, milovník dobrých knih, poezie, krásných žen a voňavého dřeva. A o všem umí skvěle (voňavě jako to dřevo) a poutavě vyprávět, ať už osobně nebo na stránkách svých knih. Nyní přichází s netradičně zpracovanou publikací, která vám může otevřít ztracenou, nebo možná nikdy nenalezenou, cestu k poezii, čtení, a především říkání básní.

Jak se říká báseň je návodem, zábavnou cestou světem básniček, z níž přímo cítíte autorovo zaujetí a okouzlení, které na vás postupně přenese. Jednoduše vysvětluje, jak básně vnímat, že si můžete dovolit při čtení a říkání básní popustit uzdu svým emocím, náladám i pocitům. Umožní vám znovu, nebo možná poprvé, prožít to nadšení z rýmovaných příběhů. Vždyť básničky jsou s námi už od doby, kdy ještě jako děti ani neumíme číst, a byla by velká škoda je v dospělosti zavrhnout jen kvůli studu, nepochopení nebo jiné zbytečné výmluvě. No, co jiného jsou dětská říkadla, než malé básničky?! Vzpomeňte si, jak vás bavilo je říkat a vpusťte poezii zpět do svého života.

Kniha Martina Patřičného rozhodně potěší jeho příznivce, ale může se stát také vhodným dárkem pro všechny, kteří ještě nenašli cestu k poezii. A také může být prvním krokem k tomu, že objevíte také další autorovy knihy (které by podle mě byla škoda minout).