Ostřílený slovenský vyšetřovatel opět zasahuje
Zavražděná žena, zčásti už sežraná červy. Hodně stará mrtvola, ale kupodivu obutá v moderních botách. Pravděpodobně mají nějakou spojitost a je dokonce dost možné, že kolem řádí sériový vrah. Po stopách násilnického predátora se vydává oblíbený detektiv Marek Wolf, aby vyřešil další zločin a ulevil společnosti od jednoho nebezpečného pachatele. U toho potřebuje také ulevit svému svědomí a vyřešit problémy mladšího bratra. Jak to všechno dopadne, to již prozradí Červ, další pokračování úspěšné série.
Po úspěchu thrillerů Kukačka a Vlk se slovenský autor František Kozmon vrací již se třetí dávkou (podle českého vydání) neuvěřitelných a spletitých případů detektiva Marka Wolfa. Kozmon se už dávno zařadil do skvělé slovenské detektivní party a drží si své místo po boku Dominika Dána či Roberta Bryndzy. Ve svých knihách stvořil syrového, svérázného vyšetřovatele, který ale v tomto pokračování zhusta ukazuje také svou lidskou stránku a dokazuje, že i policejní machr může a musí řešit spletité osobní záležitosti.
Thriller Červ v sobě snoubí složitý případ, s temnější, sugestivnější atmosférou, rodinné trable hlavního hrdiny a silné nutkání dobrat se i tentokrát pravdy. Čtenář zůstává jako obvykle hodně dlouho držen v napětí, jak celý případ dopadne a těžko říct, zda se všechno kompletně vyřeší.
Červ zaujme milovníky poctivých detektivních příběhů, silných hrdinů, kteří se nevzdávají a také zajímavého, nám dost blízkého prostředí. Zároveň se ale rovnou připravte na to, že po dočtení budete napjatě shánět další pokračování.
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