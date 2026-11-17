Objevte v sobě lásku k železnici
Jako malá jsem vlaky milovala. Tatínek pracoval u dráhy a s vlaky byl tak nějak spojený náš život. Jet na výlet znamenalo jet vlakem. No, čím taky jiným, když máte dráhu zadarmo. Později jsme tento způsob dopravy a zábavy opustili, ale ve mně stále zůstává zakořeněné, že jet někam vlakem není jen cesta z bodu A do bodu B, mnohem více je to taková cesta za dobrodružstvím, těšení, ale také tradiční svačina, partička „Prší“ nebo nějaká ta dobrota v jídelním voze.
Stejně to možná měla i skupinka cestovatelů a železničních fandů, která se v roce 1985 sešla, aby spolu vytvořili Klub železničních cestovatelů, jehož hlavním cílem bylo poznat, najít, prozkoumat a projet po všechny železniční tratě v tehdejším Československu, a to včetně těch, které už zavál čas a pravidelná doprava na nich byla dávnou minulostí. To se jim postupně povedlo a rozhodně nezůstalo jen u toho.
Pojďte poodkrýt záclonku do světa, kde se nadšení snoubí s dovedností a nezdolným přesvědčením, že když něco chci, tak to prostě dokážu. Klub železničních cestovatelů to dokazuje už více než čtyřicet let a díky jejich neutuchající lásce k železnici a touze poznávat nové i objevovat ztracené můžeme my, prostí cestovatelé jezdit jejich vlaky, vláčky a motoráčky křížem krážem naší krásnou zemí.
Kniha, kterou velmi pečlivě sestavil Bohumil Augusta, není jen vyprávěním, jak celý klub vznikl, ale především dech beroucí přehlídkou vozidel, tratí a příběhů s nimi spojených. Výpravná publikace vás vezme na dobrodružnou cestu, stejně zábavnou jako jet poprvé sám k babičce vlakem.
Publikace 40 let Klubu železničních cestovatelů zaujme všechny milovníky vlaků, cestování a možná také probudí dávno zasuté vzpomínky na to, jak skvělé bylo někam vyrazit vlakem. Takže po dočtení se vřele doporučuje zabalit partnera, partnerku, manžela, manželku, babičku, dědu, děti, vnoučata nebo prostě kohokoliv, k tomu přibalit svačinu a plán na výlet a vyrazit do neznáma (no dobře, úplně do neznáma to nebude) s některým z vlaků od KŽC.
Helena Herynková
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Helena Herynková
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