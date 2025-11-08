Objevte umění našich babiček v kostce, nebo spíš krabici
Háčkování, obyčejná a tradiční dovednost generací před námi, nyní spíš považovaná za unikátní či výstřední. A přitom jaká je to krása, vlastnoručně si vyrobit šálu, svetr nebo třeba i háčkovanou tašku. Nakladatelství Metafora nyní přichází s praktickou a snadno přenosnou sadou karet, díky níž můžete toto rukodělné umění našich babiček objevit (nebo oprášit, pokud vaše babička byla tak skvělá jako moje a naučila vás, jak čarovat s háčkem).
Velkou výhodou této sady je, že si můžete vybírat jednotlivé karty podle toho, co se chystáte právě vyrábět. Nebo volně vzory kombinovat. Takže třeba na dovolenou s sebou nevezete celou krabici, ale dvě nebo tři kartičky.
Sada Háčkované vzory obsahuje 52 barevných karet s jednotlivými návody (a ukázkou háčkovaného vzoru na druhé straně) od nejsnadnějších po složitější vzory a k tomu doprovodnou brožuru, v níž se seznámíte s úplnými základy háčkování. A věřte, že háčkování není žádná věda, takže zanedlouho už nebudete ani potřebovat nápovědu brožury a nádherné háčkované kousky vám pokvetou pod rukama. Samozřejmě krabici s kartami využijí i zkušené umělkyně (a umělce) s háčkem, protože v ní určitě najdou techniku nebo vzorek, který dlouho nebo možná ještě nikdy nedělali.
Háčkované vzory autorky Esme Crick se tedy mohou stát skvělým dárkem pro ty, kteří touží pokořit tradiční umění háčkování a naučit se celou řádku krásných vzorů. Udělá ale radost právě i háčkovacím mistrům, protože obsahuje široký výběr základních i pokročilých technik, které lze použít prakticky na jakýkoliv výrobek.
Helena Herynková
