Objevte umění našich babiček v kostce, nebo spíš krabici

Krátký sloupek, polosloupek, žebrování, malé nopky, smyčkový vzor. Pokud nyní vůbec netušíte, o čem je řeč, tak vězte, že se jedná o techniky háčkování. Ponořte se do něj s přehlednou a zábavnou sadou Háčkované vzory.

Háčkování, obyčejná a tradiční dovednost generací před námi, nyní spíš považovaná za unikátní či výstřední. A přitom jaká je to krása, vlastnoručně si vyrobit šálu, svetr nebo třeba i háčkovanou tašku. Nakladatelství Metafora nyní přichází s praktickou a snadno přenosnou sadou karet, díky níž můžete toto rukodělné umění našich babiček objevit (nebo oprášit, pokud vaše babička byla tak skvělá jako moje a naučila vás, jak čarovat s háčkem).

(z archivu autorky článku)

Velkou výhodou této sady je, že si můžete vybírat jednotlivé karty podle toho, co se chystáte právě vyrábět. Nebo volně vzory kombinovat. Takže třeba na dovolenou s sebou nevezete celou krabici, ale dvě nebo tři kartičky.

(z archivu autorky článku)

Sada Háčkované vzory obsahuje 52 barevných karet s jednotlivými návody (a ukázkou háčkovaného vzoru na druhé straně) od nejsnadnějších po složitější vzory a k tomu doprovodnou brožuru, v níž se seznámíte s úplnými základy háčkování. A věřte, že háčkování není žádná věda, takže zanedlouho už nebudete ani potřebovat nápovědu brožury a nádherné háčkované kousky vám pokvetou pod rukama. Samozřejmě krabici s kartami využijí i zkušené umělkyně (a umělce) s háčkem, protože v ní určitě najdou techniku nebo vzorek, který dlouho nebo možná ještě nikdy nedělali.

(z archivu autorky článku)

Háčkované vzory autorky Esme Crick se tedy mohou stát skvělým dárkem pro ty, kteří touží pokořit tradiční umění háčkování a naučit se celou řádku krásných vzorů. Udělá ale radost právě i háčkovacím mistrům, protože obsahuje široký výběr základních i pokročilých technik, které lze použít prakticky na jakýkoliv výrobek.

Autor: Helena Herynková | sobota 8.11.2025 11:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Další články autora

Helena Herynková

Švédská čokoládová pohádka

Náhlé rozhodnutí, které může změnit život, kouzelné městečko jako z pohádky a malá čokoládovna, která se stane skutečnou výzvou. Své dveře otevírá Altán s vůní čokolády.

5.11.2025 v 14:00 | Karma: 4,67 | Přečteno: 143x | Diskuse | Ona

Helena Herynková

Český horor světového formátu

Zážitkový zájezd do neznáma nebo snad podivná, až příliš reálná úniková hra? Uzel zla je nový český horor, který si zaručeně zaslouží diváckou pozornost.

1.11.2025 v 16:57 | Karma: 7,40 | Přečteno: 195x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Panenka, která změnila svět

Zná ji celý svět, holčičky ji milují a také díky ní mohou být při hraní čímkoliv si jen přejí. Je vysoká jen 30 centimetrů, ale i tak dokázala dobýt svět. A jak se jmenuje? No, Říkejme jí Barbie.

30.10.2025 v 15:00 | Karma: 6,54 | Přečteno: 130x | Diskuse | Společnost

Helena Herynková

Slovenský vlk rozplétá sítě kanadské mafie

Staré hříchy a rány z minulosti se otevírají, aby zuřivě a násilně zaútočily obrovskou silou. Policejní vyšetřovatel Marek Wolf bude muset napnout všechny síly, aby tenhle případ vyřešil, ale i přežil. Své zuby cení slovenský Vlk.

29.10.2025 v 13:00 | Karma: 4,58 | Přečteno: 132x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Pomsta se má podávat řecky

Ta méně slavná sestra, žena s pohnutým osudem a hlubokou myšlenkou na pomstu. Otevřete knihu a nechte rozeznít Píseň o Klytaimnéstře.

27.10.2025 v 12:42 | Karma: 7,20 | Přečteno: 122x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...
7. listopadu 2025  10:47

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení
6. listopadu 2025  12:35,  aktualizováno  13:27

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...

Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, jeho zástupcem je Pospíšil

TOP 09 volí nového šéfa. Ambici nahradit Pekarovou Adamovou má dosavadní...
8. listopadu 2025  5:43,  aktualizováno  11:55

Přímý přenos TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta,...

Stínadla jako deskovka. Na Rychlé šípy si v kostele svaté Anny zahrály stovky lidí

Stínadla znovu vzbouřila v Pražské křižovatce
8. listopadu 2025  11:46

Aspoň na jeden večer vstoupit do tajemného světa Jaroslava Foglara a jeho románů mohli v pátek...

Pekarová Adamová se loučila v slzách, ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala

Na sněm TOP 09 jako host dorazil i končící premiér a a končící předseda ODS...
8. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  10:39

Přímý přenos Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 ve funkci předsedkyně strany...

U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku

Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň.
8. listopadu 2025  10:30

Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér...

Helena Herynková

  • Počet článků 215
  • Celková karma 6,08
  • Průměrná čtenost 258x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.