Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky
Miroslava Salajková, milovnice humoru a všech možných i nemožných zvířat, se vrací s další knihou fejetonů či krátkých povídek. Po souboru Ažka, kočka na dožití si tak čtenáři mohou užít novou dávku laskavého humoru, přátelství, lidské i zvířecí poťouchlosti, lásky i nečekaných zápletek. Salajková si bere inspiraci z příběhů a životů svých přátel i blízkých, často také ale úplně cizích lidí. Ať jsou historky přibarvené nebo pravdivé, s gustem se u nich zasmějete, pobavíte, a možná i nějaká slzička ukápne.
Tentokrát se dočtete o kocourovi, co střídal domácnosti jako nefalšovaný bigamista, o zlodějíčkovi, jehož napravil až lev, o naději, že nová láska může čekat na skutečně nečekaných místech, či o klokanovi, jemuž nevonělo pobývat v ZOO.
Zrady, omyly, nevěry, přešlapy, dobře sehrané divadlo se v knize Nebijte nevěrníky snoubí s legrací i moudrostí, a dělají tak z knížky skvělého společníka na první odpočinková jarní odpoledne v parku nebo na zahradě.
Helena Herynková
Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou
Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.
Helena Herynková
Naučit se vidět na světě všechnu krásu
52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.
Helena Herynková
Dokonalé manželství neexistuje, ani když žijete dvě najednou
Dvě ženy a jeden muž, dva muži a jedna žena, k tomu nějaká ta sestra. Mohlo by to vypadat na divoký lechtivý román, ale Bigamie je pořádně napínavý thriller.
Helena Herynková
Životní příběhy modernistů spojené v jeden obraz
Picasso, Matisse, Modigliani, Braque, ale také Ďagilev, Isadora Duncan nebo okrajově Rousseau či Cézanne. To byli modernisté, průkopníci a snílci v umění, často vyvrhelové v životě. Nyní máte šanci poznat je všechny v jedné knize.
Helena Herynková
Příběh z dalekého Laponska, který se může stát adventním kalendářem
Tam, kde člověk může potkat tak maximálně soby nebo rosomáky, se klidně mohou rodit i velká kouzla. Příběh jedné holčičky, která se vydá na dalekou cestu, aby našla ztracenou maminku, vám učaruje a vaše děti si jej zamilují.
Byt 2+1, 57 m2 s balkonem
28. října, Příbram - Příbram VII
4 500 000 Kč
