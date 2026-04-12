Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky

Knihy autorky Miroslavy Salajkové už dávno našly místo v srdcích a knihovnách čtenářů. Nyní přichází s novou várkou povídek či povídkových fejetonů s názvem Nebijte nevěrníky.

Miroslava Salajková, milovnice humoru a všech možných i nemožných zvířat, se vrací s další knihou fejetonů či krátkých povídek. Po souboru Ažka, kočka na dožití si tak čtenáři mohou užít novou dávku laskavého humoru, přátelství, lidské i zvířecí poťouchlosti, lásky i nečekaných zápletek. Salajková si bere inspiraci z příběhů a životů svých přátel i blízkých, často také ale úplně cizích lidí. Ať jsou historky přibarvené nebo pravdivé, s gustem se u nich zasmějete, pobavíte, a možná i nějaká slzička ukápne.

Tentokrát se dočtete o kocourovi, co střídal domácnosti jako nefalšovaný bigamista, o zlodějíčkovi, jehož napravil až lev, o naději, že nová láska může čekat na skutečně nečekaných místech, či o klokanovi, jemuž nevonělo pobývat v ZOO.

(z archivu autorky článku)

Zrady, omyly, nevěry, přešlapy, dobře sehrané divadlo se v knize Nebijte nevěrníky snoubí s legrací i moudrostí, a dělají tak z knížky skvělého společníka na první odpočinková jarní odpoledne v parku nebo na zahradě.

Autor: Helena Herynková | neděle 12.4.2026 20:33 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

