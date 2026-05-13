Neohrožený Sid Halley pošesté
To, že britský spisovatel Felix Francis, důstojně převzal žezlo autora detektivek po svém otci Dickovi, už se dávno ukázalo. Stejně se ovšem nikdy nevyvaruje srovnání s ním, navíc, pokračuje-li v sérii započaté již před mnoha lety. Přesto si dovolím nesrovnávat, protože Sid Halley je jedním z mých nejoblíbenějších Francisových hrdinů.
Levou zadní je již šestým pokračováním skvělých případů bývalého žokeje a vyšetřovatele Sida Halleyho. Muže, jenž před lety částečně přišel při dostizích o ruku, posléze mu ji zlotřilci zničili úplně, ale Sid je trochu něco jako superhrdina, který se ničím nenechá položit. A není hrdinou jen při vyšetřování, ale také v osobním životě, kdy se musel během let poprat se ztrátou ruky, později dostal složitou myoelektrickou protézu a svou sílu a nezdolnost ukazuje také v nejnovějším pokračování, jelikož se mu dostalo výsady ruky transplantované. S novou, cizí rukou od dárce se bohužel nemůže srovnat Marina, Sidova manželka, a s dcerkou od Sida odchází.
Sida mezitím požádá o pomoc jeho starý přítel Gary, majitel dostihových koní. Sid se však už dávno vzdal dráhy dostihového vyšetřovatele a rád by se naplno věnoval problémům v rodině. Když je však jeho přítel zavražděn, Sid neodolá a do vyšetřování se pustí. Zdá se, že nitky zločinu a spiknutí vedou až na nejvyšší místa dostihového sportu a bude třeba je rozplést poctivě a neohroženě. Zda se to hlavnímu hrdinovi povede, to už se dočtete v detektivním románu Levou zadní.
Čtenářkou dostihových detektivek Dicka i Felixe Francise jsem již mnoho let. Těšila jsem se vždy na to, že se každoročně jeden kousek objevil na pultech. Tato dětinská radost z nové knihy mi zůstala až dodnes, takže jsem možná k dílům těchto dvou mužů velmi nekritická. A Sid Halley mě prostě baví. Myslím, že Francis v této sérii stvořil prototyp hrdiny, jemuž samotnému život hodně naložil, ale on se nevzdal a bojuje nejen pro sebe, ale také chrání všechny kolem.
Levou zadní je důstojným pokračováním této série a jsem moc ráda, že se Sid vrací na scénu. Kniha potěší milovníky dobře napsané detektivky i dostihového sportu. Pokud tuto sérii neznáte, tak nevadí, autor se v myšlenkách vrací k předešlým pokračováním a Levou zadní je tak součástí série i svébytným detektivním románem, u něhož se určitě nebudete nudit.
Helena Herynková
