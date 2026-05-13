Neohrožený Sid Halley pošesté

Žokej, vyšetřovatel, manžel, otec a pořádný tvrďák. Tak by se dal popsat Sid Halley, jeden z oblíbených hrdinů Dicka a Felixe Francisových. Nyní se Sid vrací v šestém pokračování a snad všechno i tentokrát zvládne Levou zadní.

To, že britský spisovatel Felix Francis, důstojně převzal žezlo autora detektivek po svém otci Dickovi, už se dávno ukázalo. Stejně se ovšem nikdy nevyvaruje srovnání s ním, navíc, pokračuje-li v sérii započaté již před mnoha lety. Přesto si dovolím nesrovnávat, protože Sid Halley je jedním z mých nejoblíbenějších Francisových hrdinů.

Levou zadní je již šestým pokračováním skvělých případů bývalého žokeje a vyšetřovatele Sida Halleyho. Muže, jenž před lety částečně přišel při dostizích o ruku, posléze mu ji zlotřilci zničili úplně, ale Sid je trochu něco jako superhrdina, který se ničím nenechá položit. A není hrdinou jen při vyšetřování, ale také v osobním životě, kdy se musel během let poprat se ztrátou ruky, později dostal složitou myoelektrickou protézu a svou sílu a nezdolnost ukazuje také v nejnovějším pokračování, jelikož se mu dostalo výsady ruky transplantované. S novou, cizí rukou od dárce se bohužel nemůže srovnat Marina, Sidova manželka, a s dcerkou od Sida odchází.

Sida mezitím požádá o pomoc jeho starý přítel Gary, majitel dostihových koní. Sid se však už dávno vzdal dráhy dostihového vyšetřovatele a rád by se naplno věnoval problémům v rodině. Když je však jeho přítel zavražděn, Sid neodolá a do vyšetřování se pustí. Zdá se, že nitky zločinu a spiknutí vedou až na nejvyšší místa dostihového sportu a bude třeba je rozplést poctivě a neohroženě. Zda se to hlavnímu hrdinovi povede, to už se dočtete v detektivním románu Levou zadní.

(z archivu autorky článku)

Čtenářkou dostihových detektivek Dicka i Felixe Francise jsem již mnoho let. Těšila jsem se vždy na to, že se každoročně jeden kousek objevil na pultech. Tato dětinská radost z nové knihy mi zůstala až dodnes, takže jsem možná k dílům těchto dvou mužů velmi nekritická. A Sid Halley mě prostě baví. Myslím, že Francis v této sérii stvořil prototyp hrdiny, jemuž samotnému život hodně naložil, ale on se nevzdal a bojuje nejen pro sebe, ale také chrání všechny kolem.

Levou zadní je důstojným pokračováním této série a jsem moc ráda, že se Sid vrací na scénu. Kniha potěší milovníky dobře napsané detektivky i dostihového sportu. Pokud tuto sérii neznáte, tak nevadí, autor se v myšlenkách vrací k předešlým pokračováním a Levou zadní je tak součástí série i svébytným detektivním románem, u něhož se určitě nebudete nudit.

Autor: Helena Herynková | středa 13.5.2026 11:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Helena Herynková

Jídlo jako odraz života

Jídlo jako odraz života

Společný stůl a jídlo nás provází celým životem. Díky dobrému jídlu si často tvoříme ty nejsilnější vzpomínky. Americký herec Stanley Tucci zve čtenáře do svého života a k jednomu stolu. Nechte si chutnat Taste: Chuť mého života.

11.5.2026 v 9:36 | Karma: 4,27 | Přečteno: 74x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Dlouhá temná noc

Případ zmizelé holčičky se po letech znovu otevírá a vypadá to, že se rozvine do nečekaných konců. Vyšetřovatelé budou mít plné ruce práce, aby našli hluboko zakopanou pravdu a rozkryli záhady. Temná noc začíná.

3.5.2026 v 14:39 | Karma: 0 | Přečteno: 48x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Roztřiďte svůj mentální chaos

Denně nám myslí proběhnou tisíce a tisíce myšlenek. Ne všechny jsou ale tak zásadní, abychom se jimi měli hlouběji zaobírat. Naučte se svoje myšlenky třídit, rozpoznat a získejte nad nimi kontrolu s knihou Mysli jasně!.

14.4.2026 v 11:00 | Karma: 3,02 | Přečteno: 55x | Diskuse | Společnost

Helena Herynková

Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky

Knihy autorky Miroslavy Salajkové už dávno našly místo v srdcích a knihovnách čtenářů. Nyní přichází s novou várkou povídek či povídkových fejetonů s názvem Nebijte nevěrníky.

12.4.2026 v 20:33 | Karma: 5,11 | Přečteno: 106x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou

Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.

20.12.2025 v 11:00 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Diskuse | Kultura
Helena Herynková

  • Počet článků 227
  • Celková karma 4,13
  • Průměrná čtenost 251x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

