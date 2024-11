Nejkrásnější snímky z ptačí říše

Kouká jako sůva z nudlí, je moudrý jako sova, žije po nocích jako sova. Vysvětlovat tato rčení by bylo jako nosit sovy do Atén. Chcete-li pořádně poznat vznešené a v mnohém tajemné sovy, otevřete publikaci Co sova ví.

Jen tak si jednoduše zmizet

Žít poklidný život, být obklopený rodinou, přáteli a dělat práci, co vás baví. Zní to jako sen. Jenže, co když to hlavní hrdince nestačí a touží kompletně překopat svůj život? Přichází nečekaná a zdánlivě dokonalá Teorie zmizení.