Návrat do čokoládového altánu
Hilma odešla ze Stockholmu, opustila úspěšnou kariéru a velmi nečekaně přijala práci, o níž nevěděla vůbec nic. Od počátečních komplikací a pádů už ale z jezera odtekla spousta vody a Altán si získal spoustu příznivců a pevně se zakotvil v městském koloritu. Vede si dokonce tak dobře, že Hilma s Maggie nevědí, kam dřív skočit. Maggie má navíc hlavu v oblacích, protože její milovaný ji požádal o ruku a chystá se velkolepá svatba. Hilma budoucímu ženichovi přislíbí pomoc s přípravami a začnou se dít věci. Svatba ale není jediným překvapením, které Hilmu čeká. Jak se se vším popasuje a vyřeší čekané i nečekané, to už si musíte dočíst ve feel-good románu Láska s vůní čokolády.
Již první díl Altán s vůní čokolády čtenářky a čtenáře zaujal, je tedy skvělé, že se autorka Hanna Blixt vrací s dalším pokračováním. Švédská vesnička v nádherném, poklidném kraji Dalarna (z něhož sama autorka pochází) je přímo dokonalým místem pro pomalý, nevtíravý, ale přesto velmi zábavný a napínavý příběh. Příběh o hledání sama sebe, lásky, uznání a místa v životě.
Láska s vůní čokolády zaujme milovníky romantických, ale nepřeslazených příběhů, doplněných o nádhernou švédskou přírodu a také pořádnou hrst sladké čokolády. Ke čtení vřele doporučuji vzít si k ruce velký hrnek kakaa a aspoň tabulku nějaké výborné čokolády, jelikož při čtení se vám budou sbíhat sliny.
Helena Herynková
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