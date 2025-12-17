Naučit se vidět na světě všechnu krásu

52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.

Desetiletá Mona trpí jakousi poruchou, která by ji mohla do roka připravit o zrak. Rodina je zdrcená, lékaři radí návštěvy dětského psychologa, ale podnikavý, milovaný a dobrodružný dědeček Henry vidí všechno jinak. Domluví se s Moninou maminkou, že vnučku každou středu rozptýlí, aby se srovnala s možnou budoucností a pochopila mnohé jiné. Ale od začátku neplánuje tahat Monu po doktorech, raději učiní předsevzetí, že jí ukáže, co je na zemi krásné.

A tak mají vnučka a dědeček velké tajemství. Každou středu, po celých padesát dva týdnů, chodí po galeriích a poznávají krásu. Společně žasnou nad mistrovskými díly z různých oblastí umění, ať už výtvarného či sochařství. Společně objevují sílu krásy, svobody, sílu slov i bezeslovného vyjádření všech velkých citů. A u toho si spolu povídají a Mona objevuje, že v umění se může skrývat také obrovská moudrost, a každé takové zjištění je třeba uložit do sebe jako vzácný poklad – třeba jako vzpomínku na dobu, až se na ona díla nebude moci znovu podívat.

(z archivu autorky článku)

Moniny oči jsou křehký, kouzelný a pozoruhodný román z pera Thomase Schlessera, francouzského historika umění a spisovatele. Příběh o kráse umění i všedního okamžiku, o dětských nadějích i tajemstvích, která si tak moc v dospělosti potřebujeme pamatovat. Vyprávění o každodennosti a její důležitosti, o vztazích, které bychom si měli udržet, a nekonečném přátelství, které vás může poutat třeba i s dědou, když si to dovolíte.

Jsem velmi ráda, že Schlesser využil všech svých znalostí o umění a stvořil tak tento nevšední román. Moniny oči můžete číst jako obyčejný příběh, nebo si jej užít jako nečekaný dárek, procházku po francouzských galeriích a dobrodružnou výpravu za krásou. Všechna díla si můžete rovněž při čtení prohlédnout, jejich reprodukce jsou totiž přímo součástí přebalu knihy.

Otevřete svoje i Moniny oči a vydejte se do světa porozumění a nádhery. Román potěší milovníky umění a křehkých příběhů, které se jednoduše a na dlouho zakousnou do jejich myslí.

Autor: Helena Herynková | středa 17.12.2025 11:00

Helena Herynková

  • Počet článků 221
  • Celková karma 5,42
  • Průměrná čtenost 254x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

