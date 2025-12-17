Naučit se vidět na světě všechnu krásu
Desetiletá Mona trpí jakousi poruchou, která by ji mohla do roka připravit o zrak. Rodina je zdrcená, lékaři radí návštěvy dětského psychologa, ale podnikavý, milovaný a dobrodružný dědeček Henry vidí všechno jinak. Domluví se s Moninou maminkou, že vnučku každou středu rozptýlí, aby se srovnala s možnou budoucností a pochopila mnohé jiné. Ale od začátku neplánuje tahat Monu po doktorech, raději učiní předsevzetí, že jí ukáže, co je na zemi krásné.
A tak mají vnučka a dědeček velké tajemství. Každou středu, po celých padesát dva týdnů, chodí po galeriích a poznávají krásu. Společně žasnou nad mistrovskými díly z různých oblastí umění, ať už výtvarného či sochařství. Společně objevují sílu krásy, svobody, sílu slov i bezeslovného vyjádření všech velkých citů. A u toho si spolu povídají a Mona objevuje, že v umění se může skrývat také obrovská moudrost, a každé takové zjištění je třeba uložit do sebe jako vzácný poklad – třeba jako vzpomínku na dobu, až se na ona díla nebude moci znovu podívat.
Moniny oči jsou křehký, kouzelný a pozoruhodný román z pera Thomase Schlessera, francouzského historika umění a spisovatele. Příběh o kráse umění i všedního okamžiku, o dětských nadějích i tajemstvích, která si tak moc v dospělosti potřebujeme pamatovat. Vyprávění o každodennosti a její důležitosti, o vztazích, které bychom si měli udržet, a nekonečném přátelství, které vás může poutat třeba i s dědou, když si to dovolíte.
Jsem velmi ráda, že Schlesser využil všech svých znalostí o umění a stvořil tak tento nevšední román. Moniny oči můžete číst jako obyčejný příběh, nebo si jej užít jako nečekaný dárek, procházku po francouzských galeriích a dobrodružnou výpravu za krásou. Všechna díla si můžete rovněž při čtení prohlédnout, jejich reprodukce jsou totiž přímo součástí přebalu knihy.
Otevřete svoje i Moniny oči a vydejte se do světa porozumění a nádhery. Román potěší milovníky umění a křehkých příběhů, které se jednoduše a na dlouho zakousnou do jejich myslí.
Helena Herynková
