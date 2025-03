Jímavý příběh o ztrátě a hledání vlastní minulosti

Dvě rodiny, obě zraněné a časem zahojené, a jeden sobecký čin, který nevratně změnil život všem, uprostřed romantického prostředí borůvkových polí v kouzelném Maine. Přicházejí Sběrači borůvek, aby vás ohromili.

V 60. letech minulého století vyjížděly skupiny a rodiny z kmene Mikmak z Nového Skotska na léto do amerického Maine, aby zde vydělaly peníze sběrem borůvek. Jednoho takového léta se rodině ztratí čtyřletá Ruthie. Holčičku hledá celý okres a všichni Mikmakové, ale bohužel musejí na konci léta odjet bez ní. Ztráta zasáhne celou rodinu, nejvíce Joea, který viděl sestřičku jako poslední. Selhání, že ji nezachránil jej provází po celý život a ovlivní i jeho vlastní rodičovství.

Mezitím úplně jiná rodina v Maine vychovává malou holčičku Normu, jako svoje jediné dítě. Norma si připadá jiná, nic nesmí, přehnaně hlídaná úzkostnou matku, která trpí trvalou depresí z mnoha prodělaných potratů, a opomíjená citově odtažitým otcem. Normě se zdají podivné sny, s nimiž se může svěřit pouze své svérázné tetě June. Jenže, co když ty sny nejsou jen výplodem fantazie? Jak spolu obě rodiny a holčičky souvisejí, a co stojí hledání pravdy, to prozradí povedený literární debut kanadské spisovatelky Amandy Petersové.

(z archivu autorky článku)

Petersová napsala strhující román o hledání pravdy, traumatech, s nimiž se musíme vypořádat, a nekonečné mateřské lásce, která nikdy neztrácí naději. Tajemství jedné rodiny se stane celoživotní bolestí druhé rodiny a na čtenáři je rozklíčovat, k čemu na modrých mainských polích došlo. Vyprávění je vedeno velmi poutavě z několika pohledů, a tak máte šanci skládat si příběh pěkně po kouskách až ke konci sladkému a výbušnému jako zralá borůvka.

Sběrači borůvek jsou dojemný příběh pro milovníky křehkých příběhů a zamotaných rodinných ság. A jistě potěší čtenáře hitů posledních let, jako jsou Kde zpívají raci nebo Buď jako řeka.