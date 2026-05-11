Jídlo jako odraz života
Jídelní nebo kuchyňský stůl býval v mnoha rodinách středobodem života. V kuchyni či u jídla se řešily každodenní problémy, probíraly se strasti i radosti, scházela se u něj celá rodina. Nyní se sice většinou tento středobod přesunul na gauč k televizi, ale stále jsou lidé, kteří život kolem kuchyňského stolu zažili a vzpomínají na něj s láskou. Jedním z nich je také americký herec Stanley Tucci, pocházející z italsko-americké rodiny, kde kuchyně a dobré jídlo tvořily nedílnou součást všedního dne.
Na první pohled nenápadný chlapík je už několik desítek let žádaným hercem a určitě byste přišli hned na několik filmů, v nichž vás zaujal. A mimo hrají a režírování je další Tucciho vášní právě jídlo a vaření. Nyní se rozhodl propojit své vášně a představit nejen fanouškům svůj životní příběh v knize Taste: Chuť mého života.
Taste nejsou jen obyčejné memoáry, kniha je mozaikou jednoho života, rámovaná dobrý jídlem a společností u stolu. Tucci nás velmi originálním způsobem provádí svou minulostí a svým vyprávěním nás zve ke stolu, abychom sdíleli jeho vzpomínky. Možná knihu přečtete najednou, možná s k ní budete vracet, ale vězte, že budete mít u čtení pocit, jako byste se sešli u dobrého oběda se zajímavým přítelem, jenž toho má tolik co vyprávět. A díky receptům, o něž se Tucci v knize dělí a které si můžete zkusit uvařit, s k tomu stolu skutečně můžete téměř i posadit.
Taste: Chuť mého života zaujme milovníky vyprávění o životě, fanoušky filmu, Stanleyho Tucciho, ale i všechny, co si rádi pochutnají na dobrém jídle i výjimečné knize.
Helena Herynková
