Jídlo jako odraz života

Společný stůl a jídlo nás provází celým životem. Díky dobrému jídlu si často tvoříme ty nejsilnější vzpomínky. Americký herec Stanley Tucci zve čtenáře do svého života a k jednomu stolu. Nechte si chutnat Taste: Chuť mého života.

Jídelní nebo kuchyňský stůl býval v mnoha rodinách středobodem života. V kuchyni či u jídla se řešily každodenní problémy, probíraly se strasti i radosti, scházela se u něj celá rodina. Nyní se sice většinou tento středobod přesunul na gauč k televizi, ale stále jsou lidé, kteří život kolem kuchyňského stolu zažili a vzpomínají na něj s láskou. Jedním z nich je také americký herec Stanley Tucci, pocházející z italsko-americké rodiny, kde kuchyně a dobré jídlo tvořily nedílnou součást všedního dne.

Na první pohled nenápadný chlapík je už několik desítek let žádaným hercem a určitě byste přišli hned na několik filmů, v nichž vás zaujal. A mimo hrají a režírování je další Tucciho vášní právě jídlo a vaření. Nyní se rozhodl propojit své vášně a představit nejen fanouškům svůj životní příběh v knize Taste: Chuť mého života.

Taste nejsou jen obyčejné memoáry, kniha je mozaikou jednoho života, rámovaná dobrý jídlem a společností u stolu. Tucci nás velmi originálním způsobem provádí svou minulostí a svým vyprávěním nás zve ke stolu, abychom sdíleli jeho vzpomínky. Možná knihu přečtete najednou, možná s k ní budete vracet, ale vězte, že budete mít u čtení pocit, jako byste se sešli u dobrého oběda se zajímavým přítelem, jenž toho má tolik co vyprávět. A díky receptům, o něž se Tucci v knize dělí a které si můžete zkusit uvařit, s k tomu stolu skutečně můžete téměř i posadit.

Taste: Chuť mého života zaujme milovníky vyprávění o životě, fanoušky filmu, Stanleyho Tucciho, ale i všechny, co si rádi pochutnají na dobrém jídle i výjimečné knize.

Autor: Helena Herynková | pondělí 11.5.2026 9:36 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Helena Herynková

Dlouhá temná noc

Případ zmizelé holčičky se po letech znovu otevírá a vypadá to, že se rozvine do nečekaných konců. Vyšetřovatelé budou mít plné ruce práce, aby našli hluboko zakopanou pravdu a rozkryli záhady. Temná noc začíná.

3.5.2026 v 14:39 | Karma: 0 | Přečteno: 48x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Roztřiďte svůj mentální chaos

Denně nám myslí proběhnou tisíce a tisíce myšlenek. Ne všechny jsou ale tak zásadní, abychom se jimi měli hlouběji zaobírat. Naučte se svoje myšlenky třídit, rozpoznat a získejte nad nimi kontrolu s knihou Mysli jasně!.

14.4.2026 v 11:00 | Karma: 3,02 | Přečteno: 54x | Diskuse | Společnost

Helena Herynková

Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky

Knihy autorky Miroslavy Salajkové už dávno našly místo v srdcích a knihovnách čtenářů. Nyní přichází s novou várkou povídek či povídkových fejetonů s názvem Nebijte nevěrníky.

12.4.2026 v 20:33 | Karma: 5,11 | Přečteno: 106x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou

Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.

20.12.2025 v 11:00 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Naučit se vidět na světě všechnu krásu

52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.

17.12.2025 v 11:00 | Karma: 3,28 | Přečteno: 69x | Diskuse | Kultura
Helena Herynková

  • Počet článků 226
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 251x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

