Jen tak si jednoduše zmizet

Žít poklidný život, být obklopený rodinou, přáteli a dělat práci, co vás baví. Zní to jako sen. Jenže, co když to hlavní hrdince nestačí a touží kompletně překopat svůj život? Přichází nečekaná a zdánlivě dokonalá Teorie zmizení.

Padesátnice Marie žije v Paříži, pracuje jako překladatelka a vychovala dvě, nyní již dospělé děti. Její dcera ji miluje a stará se o ni (někdy až příliš), s kamarádkou Evou chodí po kavárnách a za kulturou, partnera Marie nehledá. Život plyne a zdá je, že všechno je idyla. Jenže, co když se v Marii odehrává vnitřní boj a bují touhy, jimž nejde odolat? Jaké by to bylo, prostě z každodenní rutiny zmizet, utéct a být jen a jen svobodná? Právě v té chvíli vypuká covidová epidemie a Marie začíná osnovat smělý (a trochu šílený) plán na vlastní fingovanou smrt. Proč to dělá a jak si povede, to už musíte zjistit ve skvěle napsaném románu Teorie zmizení autorky Lucie Brejšové. (z archivu autorky článku) Brejšová už ve své první knize ukázala, že si ráda hraje s maličkostmi a k dokonalosti přivádí každou jednotlivost. Za její popisy míst a obyčejných činností by se nemusel stydět ani Hemingway. Ve své nové knize přivedla k životu hrdinku, zdánlivě nekomplikovanou a přímočarou, v jejíž hlavě však víří celý vesmír myšlenek a emocí. Čtení si užijete jako hrnek horké čokolády na zahrádce roztomilé kavárničky, jako křupavou bagetu s čerstvým sýrem, jako slunné odpoledne na mořském břehu, kde poplává větřík, aby odvál vše špatné. Teorie zmizení ale zdaleka není jen pohlednicovým vyprávěním o krásách života. Příběh je rovněž niterným a hlubokým zamyšlením o hodnotě vlastního bytí, významu osobní svobody, šanci začít znovu a snaze nezbláznit se z těžkostí, které s sebou život a moderní doba přinášejí. Lucie Brejšová svým druhým románem dokázala, že prvotina Město nad městem nebyla jen osamělá kometa. Po přečtení Teorie zmizení doufám, že její hvězda bude zářit ještě dlouho a dočkáme se dalších čarovných příběhů, na jejichž konci může čtenář uchváceně zírat s otevřenou pusou.