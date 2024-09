Exkurze do Finska očima vřelé Slovenky

Sauny, alkohol, zima, sníh, polární noc a den, sobi, losi, ticho a hokej. Takový je v nadsázce všeobecný přehled většiny světa o Finsku. Velmi osobitý a vtipný pohled na tuto severskou zemi přináší kniha Sníh, sauna, Suomi.

O Finech panuje obecný názor plný stereotypů. Je to národ tichých, mlčenlivých pijanů, kteří své životy tráví v zemi věčného sněhu, depresivních polárních nocí, na hokeji nebo saunováním. Slovenka Michaela Ahonen se rozhodla tyto často mylné mýty o manželově rodné zemi rozbít a představit ji v celé její kráse českému a slovenskému čtenáři v knize Sníh, sauna, Suomi.

Ve sbírce fejetonů (snad to tak mohu nazvat) si bere na paškál různé součásti finského života, zvyků, tradic (i zlozvyků), a vtipným, často mile ironickým tónem je glosuje. V knize se dozvíte, jak je to vlastně s těmi stereotypy, jestli všichni Finové pijí jako duha (navzdory prohibici), zda má každý doma saunu a hokejku, či jak je to vlastně s tou depresí v černočerné polární noci. Dále se zamýšlí také nad tím, jaké je to být ve Finsku ženou či které oblečení je pro pobyt v zemi sněhu a jezer nepostradatelné. Autorka samozřejmě nevynechala ani největší finské tradice, jídlo a roztodivné rostliny, plody a houby, které tam jsou k nalezení.

(z archivu autorky článku)

Krátké kapitolky se čtou jedna báseň a za chvíli si připadáte, jako byste s Michaelou Ahonen seděli u hrnku horkého kakaa a napjatě naslouchali jejímu vyprávění. Jelikož však její fejetony čtete v knižní podobě, můžete si navrch užít veselé a kouzelné ilustrace, jimiž autorka své zážitky podtrhuje.

Pokud patříte mezi milovníky severských zemí a Finsko vám prozatím tak nějak unikalo, knížka Sníh, sauna, Suomi se může stát příjemným, pohodovým a úsměvným startem k jeho poznání.