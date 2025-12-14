Dokonalé manželství neexistuje, ani když žijete dvě najednou
Emma se vyrovnává s manželovou tragickou nehodou a pro útěchu vyrazí do skupiny pro truchlící. Zjišťuje, že jí vyprávění a společnost podobně postižených lidí najednou nepřijde až tak divná, především od chvíle, kdy se seznámí se sympatickou a příjemnou Faith. Faithin bratr Sam chodí do skupiny rovněž, jeho trápí ztráta milované manželky. Události na sebe nenechají dlouho čekat a Emma se Samem se zamilují a začnou plánovat společnou budoucnost. Sam do plánů vloží svoje architektonické umění, Emma peníze z odškodnění a mohou si postavit dům snů. Na cestě je miminko, Faith bude báječnou a starostlivou tetou, život je konečně jedna idylka.
Jenže, jak to tak v thrillerech už bývá, nic není takové, jaké se na první pohled zdá. Emma začne nabírat podezření ve chvíli, kdy Samův telefon zvedne cizí žena se slovy, že je Samova manželka. Těhotná Emma se málem několikrát nešťastnou náhodou upálí, což původně přikládá zmateným hormonům, dům pořád nestojí, Sam není polovinu týdne k zastižení a celý ten vysněný život se nezdá být tak růžový jako na začátku. Navíc, Sam není jediný, kdo skrývá tajemství.
Bigamie je druhou knihou autorky Rony Halsall, která se mi dostala do ruky. Už první thriller Kruh byl úplným zjevením. Je skvělé, že britská spisovatelka Rona Halsall i ve své novince udržela vypravěčskou laťku stejně vysoko, ne-li výš. Zpočátku poklidné vyprávění velmi rychle graduje a udržuje čtenáře v neustálém napětí. Když už si myslíte, že jste všechno pochopili, autorka se zasměje a protočí příběh ještě minimálně třikrát, aby vás pořádně zmátla. Do posledního řádku si nemůžete být jisti, kdo z hrdinů je kladný a kdo záporák, a především, kdo za vším stojí a proč.
Thriller Bigamie potěší všechny milovníky rafinovaných příběhů, spletitých vyprávění a zápletek, nad nimiž je potřeba skutečně přemýšlet. Rovněž pobaví všechny amatérské čtenáře-detektivy, protože rozlousknout tenhle oříšek skutečně není jen tak.
Helena Herynková
