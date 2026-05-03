Dlouhá temná noc

Případ zmizelé holčičky se po letech znovu otevírá a vypadá to, že se rozvine do nečekaných konců. Vyšetřovatelé budou mít plné ruce práce, aby našli hluboko zakopanou pravdu a rozkryli záhady. Temná noc začíná.

Obyčejná přespávačka v zahradním domku stála devítiletou holčičku život – pravděpodobně. Každopádně po oné osudné noci už ji nikdo nikdy neviděl. Rodiče byli zoufalí, ale jak rychle se vyšetřování rozjelo, zase pomalu a jistě utichlo. Nyní, po letech, to vypadá, že se díky novým důkazům může znovu spustit. Kdo malou Kríu unesl nebo zabil, a především proč? A jak souvisí celá tragická událost s domem, kde se stala? A kdo chce ublížit Grétě, nové majitelce bytu? Vyšetřovatelé tentokrát musejí zapojit všechny síly, aby odhalili pravdu, kterou chtěl někdo opravdu dobře uschovat. Jestli se jim povede nitky rozplést a správně navléknout, to už prozradí islandský thriller Temná noc.

Další, a pole všeho poslední pokračovaní série Černý led si v ničem nezadá s předešlými. Opět na scénu vstupují vyšetřovatelé Týr a Karó a spolu s nimi soudní lékařka Idunn. Jejich pátrání je i tentokrát šťavnaté, intenzivní, napínavé, složité, a do poslední stránky si nemůžete být jisti žádnou svou dedukcí. A mimo aktuálního případu se možná dozvíme rozuzlení i některých starších křivd či bolestí.

(z archivu autorky článku)

To, že Yrsa Sigurdardóttir umí psát skvěle a držet čtenáře napnuté jako provazolezecké lano, už bylo řečeno mnohokrát a není třeba to více rozmazávat. Navíc do svých knih neuvěřitelné citlivě komponuje také prvky divokosti přírody, krásu své země a někdy také pořádnou duchařinu. Podobně to dokazuje také v této sérii, v níž zavedla čtenáře na odlehlejší místa Islandu a spředla složité a dechberoucí příběhy, prodchnuté právě špetkou nevysvětlitelna a nadpřirozena.

Černý led tedy thrillerem Temná noc končí, ale už teď se těším, co nám islandská královna krimi vymyslí příště.

Autor: Helena Herynková | neděle 3.5.2026 14:39 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Helena Herynková

Roztřiďte svůj mentální chaos

Denně nám myslí proběhnou tisíce a tisíce myšlenek. Ne všechny jsou ale tak zásadní, abychom se jimi měli hlouběji zaobírat. Naučte se svoje myšlenky třídit, rozpoznat a získejte nad nimi kontrolu s knihou Mysli jasně!.

14.4.2026 v 11:00 | Karma: 3,02 | Přečteno: 53x | Diskuse | Společnost

Helena Herynková

Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky

Knihy autorky Miroslavy Salajkové už dávno našly místo v srdcích a knihovnách čtenářů. Nyní přichází s novou várkou povídek či povídkových fejetonů s názvem Nebijte nevěrníky.

12.4.2026 v 20:33 | Karma: 5,11 | Přečteno: 106x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou

Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.

20.12.2025 v 11:00 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Naučit se vidět na světě všechnu krásu

52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.

17.12.2025 v 11:00 | Karma: 3,28 | Přečteno: 69x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Dokonalé manželství neexistuje, ani když žijete dvě najednou

Dvě ženy a jeden muž, dva muži a jedna žena, k tomu nějaká ta sestra. Mohlo by to vypadat na divoký lechtivý román, ale Bigamie je pořádně napínavý thriller.

14.12.2025 v 10:00 | Karma: 4,34 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Na traktoriádě u Prahy zemřelo dítě, případ řeší kriminalisté

ilustrační snímek
3. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Kriminalisté vyšetřují sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě....

Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí

ilustrační snímek
3. května 2026  14:34,  aktualizováno  14:34

Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to...

Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků, dva úseky jsou problematické

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
3. května 2026  8:02,  aktualizováno  15:39

Přímý přenos Hasiči druhý den pokračují v hašení požáru v národním parku České Švýcarsko mezi Rynarticemi u...

Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí

ilustrační snímek
3. května 2026,  aktualizováno 

Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Helena Herynková

  • Počet článků 225
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 252x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.