Dlouhá temná noc
Obyčejná přespávačka v zahradním domku stála devítiletou holčičku život – pravděpodobně. Každopádně po oné osudné noci už ji nikdo nikdy neviděl. Rodiče byli zoufalí, ale jak rychle se vyšetřování rozjelo, zase pomalu a jistě utichlo. Nyní, po letech, to vypadá, že se díky novým důkazům může znovu spustit. Kdo malou Kríu unesl nebo zabil, a především proč? A jak souvisí celá tragická událost s domem, kde se stala? A kdo chce ublížit Grétě, nové majitelce bytu? Vyšetřovatelé tentokrát musejí zapojit všechny síly, aby odhalili pravdu, kterou chtěl někdo opravdu dobře uschovat. Jestli se jim povede nitky rozplést a správně navléknout, to už prozradí islandský thriller Temná noc.
Další, a pole všeho poslední pokračovaní série Černý led si v ničem nezadá s předešlými. Opět na scénu vstupují vyšetřovatelé Týr a Karó a spolu s nimi soudní lékařka Idunn. Jejich pátrání je i tentokrát šťavnaté, intenzivní, napínavé, složité, a do poslední stránky si nemůžete být jisti žádnou svou dedukcí. A mimo aktuálního případu se možná dozvíme rozuzlení i některých starších křivd či bolestí.
To, že Yrsa Sigurdardóttir umí psát skvěle a držet čtenáře napnuté jako provazolezecké lano, už bylo řečeno mnohokrát a není třeba to více rozmazávat. Navíc do svých knih neuvěřitelné citlivě komponuje také prvky divokosti přírody, krásu své země a někdy také pořádnou duchařinu. Podobně to dokazuje také v této sérii, v níž zavedla čtenáře na odlehlejší místa Islandu a spředla složité a dechberoucí příběhy, prodchnuté právě špetkou nevysvětlitelna a nadpřirozena.
Černý led tedy thrillerem Temná noc končí, ale už teď se těším, co nám islandská královna krimi vymyslí příště.
Helena Herynková
Roztřiďte svůj mentální chaos
Denně nám myslí proběhnou tisíce a tisíce myšlenek. Ne všechny jsou ale tak zásadní, abychom se jimi měli hlouběji zaobírat. Naučte se svoje myšlenky třídit, rozpoznat a získejte nad nimi kontrolu s knihou Mysli jasně!.
Helena Herynková
Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky
Knihy autorky Miroslavy Salajkové už dávno našly místo v srdcích a knihovnách čtenářů. Nyní přichází s novou várkou povídek či povídkových fejetonů s názvem Nebijte nevěrníky.
Helena Herynková
Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou
Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.
Helena Herynková
Naučit se vidět na světě všechnu krásu
52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.
Helena Herynková
Dokonalé manželství neexistuje, ani když žijete dvě najednou
Dvě ženy a jeden muž, dva muži a jedna žena, k tomu nějaká ta sestra. Mohlo by to vypadat na divoký lechtivý román, ale Bigamie je pořádně napínavý thriller.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Na traktoriádě u Prahy zemřelo dítě, případ řeší kriminalisté
Kriminalisté vyšetřují sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě....
Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí
Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to...
Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků, dva úseky jsou problematické
Přímý přenos Hasiči druhý den pokračují v hašení požáru v národním parku České Švýcarsko mezi Rynarticemi u...
Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí
Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to...
- Počet článků 225
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 252x