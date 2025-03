Divoká irská jízda

Irsko se topí v ekonomické krizi a vysokoškolačka Rachel zase v hluboké zamilovanosti do svého profesora. A její kamarád James se jí snaží pomoc, než se také zamiluje. Rozbíhá se divoká jízda irského románu Ta věc s Rachel.

Rachel studuje literaturu a přivydělává si v knihkupectví. Když ve stejném knihkupectví začne pracovat také James, okamžitě mezi nimi vzplane náklonnost a přátelská láska. James navrhne, aby spolu začali bydlet a ušetřili tak náklady. Společně si, i přes trvalý nedostatek peněz, užívají bohémského života, klubů, laciného vína a záskoků na jednu noc, a vytvářejí si nezlomné spojení na celý život. Až do chvíle, než se Rachel zblázní do Freda, svého profesora literatury. James jí pomůže uspořádat Fredovi autogramiádu, aby mohla úchvatného inteligenta sbalit. Jenže, Fred má trochu jiné zájmy a nechá se nečekaně svést Jamesem. A tak se zaplétá komplikovaná síť vztahů a tajemství kolem ústřední dvojice a profesora Freda. Do kolotoče se v nečekané chvíli připlete také Fredova inteligentní a nádherná manželka. Jestli a jak to Rachel s Jamesem rozpletou, prozradí svěží a zábavný román Ta věc s Rachel.

Irská autorka Caroline O’Donoghue stvořila příběh, který mnohým čtenářům pořádně zamotá hlavu. Při čtení nevíte, jestli Rachel fandit nebo ji zatratit za, pro někoho, nesmyslná rozhodnutí. Autorka vás donutí otáčet stránku za stránku. Děj ubíhá překotně ale příjemně, asi jako při rychlém setkání s kamarádkou, s níž si potřebujete „hned a tady“ vyměnit hromadu novinek.

Román je vyprávěním o strastech a radostech dospívání, o hledání vlastního názoru a pevného místa na světě. Komplikovaný příběh plný zakopnutí, tajemství, ostrého humoru a neopětované lásky, u něhož zůstanete přikovaní až do posledního slova, i když budete mít občas pocit, že byste hlavním hrdinům nejraději nafackovali.

Ale nebojte se, že by se autorka omezovala pouze na plytký milostný trojúhelník, až čtyřúhelník. O’Donoghue do svého příběhu včlenila i mnohem složitější témata, jakými je novodobá irská hospodářská krize, nelegálnost potratů či možnosti rozhodovat o vlastním těle. Ta věc s Rachel je svižný a chytrý román pro milovníky mnohovrstevných a složitých příběhů, nad nimiž chcete žasnout, a ještě dlouho vám budou doznívat v hlavě.