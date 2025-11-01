Český horor světového formátu

Zážitkový zájezd do neznáma nebo snad podivná, až příliš reálná úniková hra? Uzel zla je nový český horor, který si zaručeně zaslouží diváckou pozornost.

Nesourodá skupina účastníků, dopravní prostředek, který má nejlepší léta provozu za sebou, řidič, na začátku až příliš nabitý pozitivní energií, a výlet kamsi na pochmurný podzimní venkov jsou dokonalým podhoubím pro zajímavý a neotřelý, přesto však v mnohém klasický hororový příběh.

Ústřední dvojice se vydává (jako zlepšení vztahu a vzpruhu) na tajemný výlet za nadpřirozenem. Hned v autobusu potkávají své spolucestující – starší, velmi věřící a bohabojnou ženu, dvojici milovníků paranormálních jevů (no, on je milovník, ona spíš trpitelsky vyrazila s ním), potrhlého influencera, který se rozhodl každou vteřinu zaznamenat, a vedoucího zájezdu (a řidiče v jedné osobě), vybaveného hromadou informací a dobré nálady.

(Photo © Fénix Film)

Cesta vede kamsi do Slavkovského lesa, kde se prý ukrývá „uzel zla“, jenž mohou účastníci rozplést vyřešením záhadné vraždy a sebevraždy, ale také všeho, co se seběhlo kolem. Zábavný výlet, zpočátku plný humoru, špičkování a nadsázky, se ale postupně mění ve tvrdý boj o holý život, jak už to tak v hororech bývá.

Možná jste si nyní řekli, že to asi bude zase nějaký americký biják, ale všechno je jinak. Uzel zla je kvalitní, akcí nabitý a skvěle vypointovaný horor z českých luhů a hájů. Neotřelý námět vznikl z pera autorů Jana Haluzy a Jakuba Voláka, přičemž Haluza se zároveň ujal také režie. Základní příběh, vkusně okořeněný dávkou humoru, jemné ironie a přesnou špetkou popkulturních odkazů, v život samozřejmě uvádějí výborní protagonisté, v čele s mladou a neokoukanou Sabinou Rojkovou a zkušeným Ivanem Luptákem. Také díky nim budete mít chuť se na film podívat klidně vícekrát.

(Photo © Fénix Film / Vojtěch Resler)

Uzel zla zaujme milovníky nekomplikovaných hororů, ale také fanoušky nejrůznějších pověr a krajových legend, na jejichž nedozírné důsledky je třeba si dávat pozor. V neposlední řadě si jej užijí milovníky výše zmíněných únikových her, jelikož při sledování máte zhusta pocit, že se nepřímo účastníte nejděsivější únikovky, jakou si lze představit.

Autor: Helena Herynková | sobota 1.11.2025 16:57

