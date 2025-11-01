Český horor světového formátu
Nesourodá skupina účastníků, dopravní prostředek, který má nejlepší léta provozu za sebou, řidič, na začátku až příliš nabitý pozitivní energií, a výlet kamsi na pochmurný podzimní venkov jsou dokonalým podhoubím pro zajímavý a neotřelý, přesto však v mnohém klasický hororový příběh.
Ústřední dvojice se vydává (jako zlepšení vztahu a vzpruhu) na tajemný výlet za nadpřirozenem. Hned v autobusu potkávají své spolucestující – starší, velmi věřící a bohabojnou ženu, dvojici milovníků paranormálních jevů (no, on je milovník, ona spíš trpitelsky vyrazila s ním), potrhlého influencera, který se rozhodl každou vteřinu zaznamenat, a vedoucího zájezdu (a řidiče v jedné osobě), vybaveného hromadou informací a dobré nálady.
Cesta vede kamsi do Slavkovského lesa, kde se prý ukrývá „uzel zla“, jenž mohou účastníci rozplést vyřešením záhadné vraždy a sebevraždy, ale také všeho, co se seběhlo kolem. Zábavný výlet, zpočátku plný humoru, špičkování a nadsázky, se ale postupně mění ve tvrdý boj o holý život, jak už to tak v hororech bývá.
Možná jste si nyní řekli, že to asi bude zase nějaký americký biják, ale všechno je jinak. Uzel zla je kvalitní, akcí nabitý a skvěle vypointovaný horor z českých luhů a hájů. Neotřelý námět vznikl z pera autorů Jana Haluzy a Jakuba Voláka, přičemž Haluza se zároveň ujal také režie. Základní příběh, vkusně okořeněný dávkou humoru, jemné ironie a přesnou špetkou popkulturních odkazů, v život samozřejmě uvádějí výborní protagonisté, v čele s mladou a neokoukanou Sabinou Rojkovou a zkušeným Ivanem Luptákem. Také díky nim budete mít chuť se na film podívat klidně vícekrát.
Uzel zla zaujme milovníky nekomplikovaných hororů, ale také fanoušky nejrůznějších pověr a krajových legend, na jejichž nedozírné důsledky je třeba si dávat pozor. V neposlední řadě si jej užijí milovníky výše zmíněných únikových her, jelikož při sledování máte zhusta pocit, že se nepřímo účastníte nejděsivější únikovky, jakou si lze představit.
Helena Herynková
