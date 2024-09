Bobíka do každé rodiny

Bobík je pes, odborně kokršpaněl, ale podle jeho vlastních slov fofršpaněl, protože umí běhat fofrem. A tenhle Bobík se rozhodl napsat svůj příběh, samozřejmě s velkým přispěním spisovatele Jiřího Žáčka.

Kokršpaněl Bobík žije svůj psí život u lidské smečky, rodiny Novákových, a jeho nejlepšími kamarády jsou lidská štěňata Tereza a Tomáš. Obě děti žijí (mimo pejska a kocoura Felixe) jen s maminkou, což Bobíka mate a je mu to líto, takže si usmyslí, že by se s tím mělo něco udělat. Jenže to nebude jen tak a smělý plán všem způsobí spoustu trampot. Jaká dobrodružství při hledání nového tatínka Bobík se svými kamarády zažije, to už prozradí knížka Bobík neboli pes je přece také člověk.

Jiří Žáček, spisovatel, básník a milovník dobrého humoru, předkládá příběh vyprávěný přímo hlavním hrdinou, co na tom, že je to malý, veselý kokršpaněl. Vtipné, ale také zatraceně dobrodružné zážitky autor vypráví skutečně psím hlasem a vnímáním, takže máte-li doma pejska, možná jej v Bobíkovi skoro poznáte.

(z archivu autorky článku)

Knížka však není pouhým humorným štěknutím. Vypráví srozumitelně pro dětské čtenáře o důležitosti rodiny, sounáležitosti, lásce a dalších hodnotách, nebezpečí, ale také smutných událostech. Vyprávění plyne tak jednoduše a samozřejmě, že děti mají šanci díky ní pochopit i složité životní situace, bez nichž by ale ani psí život nebyl životem.

Bobíkovo povídání doprovázejí krásné ilustrace Veroniky Balcarové a útlá knížka Bobík neboli pes je přece také člověk udělá radost všem malým čtenářům. A myslím, že se může stát třeba skvělým dárkem k právě začínajícímu školnímu roku.