A žili stále šťastně až do smrti

Očekávané pokračování romance Češky z Hradce Králové a Itala z Kalábrie je tu. Užijte si lásky, vtipných eskapád a nádherných italských scenérií již podruhé, v románu Srdce nemá vrásky.

Moderátorka a spisovatelka Blanka Malá vychovala tři děti, prošla třemi manželstvími, aby na prahu padesátky bouchla do stolu a splnila si sen – odjet do Itálie. V tu chvíli asi ani sama netušila, že dovolená se protáhne na dobrodružství do konce života. A navíc, že potká Agostina, mladého muže, bez něhož už nechce žít – ať si kdo chce říká, co chce. O zážitcích na četné žádosti svých blízkých a přátel napsala skvělý a lehkonohý román Láska ve špičce italské boty. Jenže, takový příběh přece nemůže skončit okřídleným „a jestli neumřeli, žijí šťastně dodnes“, říkaly čtenáři, prahnoucí po pokračování. A tak se autorka vrátila k počítači a nyní si konečně můžeme užít další várku slunce, lásky, Itálie, jídla, ale také zmatků, humoru a nepochopení některých blízkých v románu Srdce nemá vrásky.

(z archivu autorky článku)

Hlavní hrdinka Blanka vyřešila situaci se svojí rodinou a odjela žít báječný italský sen s Agostinem. Ale samozřejmě by to nebyla Blanka, aby život běžel jako na drátkách a zamilovaná dvojice se vznášela na modrém obláčku nad blankytným mořem. Do příběhu opět zasáhne velmi tradičně smýšlející katolická Agostinova rodina, jejíž členové nedokážou skousnout nejen věkový rozdíl. A svůj díl bláznivin přinesou i Blančini přátelé, a také v tu chvíli probíhající covidová epidemie.

Srdce nemá vrásky je příjemný, vtipný a směle ubíhající příběh, který vás obalí blahem jako teplá deka za chladného mořského vánku a navodí vpravdě středomořskou náladu. Tu můžete opět (stejně jako u prvního dílu) podpořit a podtrhnout tím, že budete několik měsíců zásobovat svoje milované vymazlenými kalábrijskými recepty, jimiž je děj knihy prodchnut.

Román Blanky Malé potěší všechny romantiky, milovníky dobrých konců a hrdinek, které se nevzdávají při prvním klopýtnutí. Protože, i když Itálie vypadá jako bota, i v nejpohodlnějších botách se musíte nejprve naučit chodit.