Vánoce jsem vždy měla spojené s rodinou, horami a hlavně sněhem. Postupem času jsem měla touhu a chuť cestovat, poznávat nová místa a tradice někde jinde. A tak se stalo, že již několik let trávím vánoční čas na lodi v Karibiku.

Do Karibiku jsem se dostala náhodou, ale již od mala jsem se chtěla do Karibiku podívat. Jaké tedy jsou Karibské Vánoce? Vlastně takové, jaké si je uděláte. Díky teplu a slunku mám spíš pocit, že Vánoce tu vlastně nejsou. Ale stačí zajít do obchodu a hned jsou vidět nazdobené domy a obchody. Někteří na výzdobě nešetří a mají to vyzdobené ve velkém stylu. Obchodníci lákají na oblečení, hračky a samozřejmě je potřeba se zásobit jídlem a pitím. V supermarketech vidíme girlandy, na regálech jsou zabalené dárečky a samozřejmě hrají koledy. Pak stačí vyjít z klimatizovaného obchodu a místo kulicha si nasadit sluneční brýle.

A jaké máme Vánoce na lodi? Asi nejvíc mi vánoční atmosféru připomíná upečené cukroví, rozsvícený světelný řetěz a samozřejmě na Štědrý den nesmí chybět bramborový salát a ryba nebo řízek. To je taková ta naše klasika. Přes svátky nikam nespěcháme, když je možnost, tak jen odpočíváme a užíváme si volný čas. Žádný vánoční shon kvůli dárkům, úklidu nebo pečení. Ale pokud máte tu odvahu a jdete nakoupit do supermarketu, pak vězte, že blázinec je tu stejný jako doma v obchodních centrech.

Již tradičně se půjdeme projít na nejkrásnější pláže Martiniku, na Salinas. Je to pro nás celodenní procházka pěšinou po útesech nebo plážích, s možností koupání. Cestou se prochází přes dvě opuštěné pláže, až na té poslední, třetí, jsou restaurace a stánky s občerstvením. Nejraději máme džus z čerstvého ovoce dle vlastního výběru nebo třeba zmrzlinu od místní prodejkyně. Tato procházka je pro nás již tradicí.

Oslava Nového roku. Většina restaurací má otevřeno a láká své návštěvníky na nejrůznější pokrmy i zábavu. Několikrát jsme i my byli s přáteli v restauraci a užívali si příchod nového roku na pevnině. Letos se s mužem nikam nechystáme, přes den se uvidíme s přáteli, na večer nachystám pár chlebíčků a jednohubek a možná ani nevydržíme být vzhůru do půlnoci. A jak jste na tom Vy? Slavíte Silvestr ve společnosti nebo Vám stačí blízkost rodiny?

Krásný nový rok, ať už jste doma nebo někde ve světě.