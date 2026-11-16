Deset let v na vlnách v Karibiku
A tak se stalo, že jsem před deseti lety sedla na letadlo a vydala se na Martinik za novou prací jako hosteska. Ještě v letadle jsem si říkala – opravdu mě někdo vyzvedne a postará se o mě? Není to jen žert? Ale taková jsem já, vždy si k tomu přidávám, co kdyby, co by se stalo. A tak se stalo, že mě kapitán na letišti vyzvedl a zavezl na Foxe (tedy naší plachetnici).
Začátky rozhodně nebyly nejlehčí, ale v podstatě šlo o úklid, nachystání lodě, poté starání se o hosty, vaření, nakupování. K tomu všemu poznávání nádherných karibských ostrovů. A jak už to „v pohádkách“ bývá, z kapitána se stal přítel a později i můj muž. Zrovna onehdy jsme spolu večer seděli a povídali si, co kdyby. Jaké by to bylo zůstat v kanceláři? Kam by můj život směřoval? Vydala bych se někam jinam?
S věkem nebo jen postupem času se mění priority. Dříve jsem plánovala zůstat v Praze, užívat si ruch velkoměsta, navštěvovat nákupní centra a různé akce. Nyní máme domeček na vesnici na Moravě, nejraději mám na sobě obyčejné legíny, doma muže zvelebujícího naše bydlení a kočku pozorující vše opodál.
A pak nastane to nevlídné a sychravé počasí a my odlétáme do tepla. Takže nyní už jsme týden na Trinidadu a chystáme naši loď na letošní karibskou zimu. Ty přípravy jsou sice dlouhé a nebaví mně pořád něco umývat, ale na to člověk potom zapomene. Život tady je jaksi klidnější, pomalejší, nikdo nikam nespěchá, lidé se na sebe usmívají.
Nyní sedím u moře, pozoruji lodě na vodě, šumí zde příboj. A to je vlastně to, co jsem si představovala. A už se těším, až vyplujeme na Grenadu a zase se budeme koupat v krásných zátokách a navštívíme další karibské ostrovy.
Helena Králová
Karibské Vánoce
Vánoce jsem vždy měla spojené s rodinou, horami a hlavně sněhem. Postupem času jsem měla touhu a chuť cestovat, poznávat nová místa a tradice někde jinde. A tak se stalo, že již několik let trávím vánoční čas na lodi v Karibiku.
Helena Králová
Vánoce v Karibiku
Občas není špatné odpočinout si od shonu, který nastává před Vánoci. Vše začíná vánočním úklidem a končí u koupě dárků. Všude svítí neónová výzdoba a stoly zdobí vánoční věnce. Takové bývají Vánoce doma.
Helena Králová
Řeka Maroni – bez pozlátka, za zlatem, peřejemi proti proudu.
Řeka Maroni je hraniční řekou oddělující Surinam od Francouzské Guyany. My jsme se vydali s průvodcem pirogou na tři dny do vnitrozemí poznávat místní kulturu i krásy přírody Amazonie.
Helena Králová
Zpět ve Francouzské Guyaně
Léto na Moravě uteklo jako voda a nastal čas vrátit se na loď do Francouzské Guyany, konkrétně do městečka Saint-Laurent du Maroni. A vypadá to, že jsme odletěli v ten pravý čas...
Helena Králová
Koronavirus v Karibiku a návrat domů
Čas utíkal a my jsme s lodí zůstávali na Martiniku. Sledovali jsme vývoj situace doma i na okolních ostrovech. Nemít internet, tak nevíme, že nějaký koronavirus vůbec existuje.
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