Zvracející Francouz nebo zpívající Rus?
Citát Jaroslava Seiferta zní „Zvracející Francouz je mi bližší než zpívající Rus.“ I když už není náš básník mezi námi, jeho slova jsou nadčasová, jsou poplatná i současné době. Zažila jsem okupaci naší země sovětskými vojsky, proto dávám Jaroslavu Seifertovi za pravdu. Doba poroby naší země jen z toho důvodu, že se komunisté v naší zemi začali bát rodící se demokracie, proto pozvali na pomoc vojska Varšavské smlouvy. A tak se u nás Rusové na dlouhé roky usídlili. Zdevastovali, co mohli. Vysáli naši ekonomiku až na dno. Vždyť v roce 1968 bylo Československo ekonomicky srovnatelné s Rakouskem. Invaze ruských vojsk znamenala velký propad, protože se našli zrádci národa, kteří nad Československem podepsali nemilosrdný ortel. Ten spočíval v normalizaci, potlačování lidských práv, nepohodlní lidé přišli o práci, inteligence nebyla vítaná, místo ní rozhodovali rudí komunardi bez jakékoli kvalifikace, ale měli rudou knížku. Je s podivem, že po listopadu 1989 nikdo komunisty neodsoudil, že nebyli hnáni k odpovědnosti za zločin vlastizrady.
S obavami sleduji, jak se v součanosti rodí novodobí zrádci zaší země. Jsou to přisluhovači Moskvy, netají se svou náklonností k Rusku, neodsuzují Vladimíra Putina, válečného zločince. Tyto, s prominutím, lidské kreatury neodsuzují válku na Ukrajině, stojí na straně Ruska a šíří tu dezinformace. Snad pro příklad nemusím chodit daleko. Stačí uvést Tomia Okamuru, jenž na mě činí dojem psychicky vyšinutého člověka, zároveň jej vnímám jako politického byznysmena, osvojil si propagandistické fráze, jimiž napadá současnou vládu, používá emocionálně zbarvených slov, zároveň i zhrubělého jazyka, je velmi manipulativní. Jeho pohůnek Jaroslav Foldyna není schopen dát dohromady jednu smysluplnou větu, je to obyčejný lodník, jenž pracoval pro ČSPLO, pak se dal na politiku, neboť ucítil peníz, zároveň vystudoval jakousi pravoslavnou fakultu na Slovensku, jež je známé tím, že se tam dá pohodlně vystudovat. Jaroslav Foldyna se ve svých vyjádřeních netají svou láskou k Rusku. Hnutí Stačilo, prezentované blouznivou a hysterickou komunistkou Konečnou spolu s jakýmsi Vidlákem znamená rovněž velké nebezpečí pro demokracii naší země, jejich příklon k Rusku je naprosto očividný, novodobí zrádci, kteří pokračují ve zradě komunistů z roku 1968. V případě bývalého aktivního komunisty Andreje Babiše jeden nikdy neví, tento člověk bez páteře se dokáže otáčet podle toho, co je pro něj přínosné. Bývalý nomenklaturní kádr, novodobý zbohatlík, těžící z divoké privatizace 90. let, tu není pro lidi, je tu sám pro sebe. I v něm lze spatřovat velké nebezpečí, protože není ukotvený v názorech, snadno sklouzává k hysterii, je-li nachytán při nevědomosti, což se děje velmi často. Tento člověk je schopen úplně všeho. Pro mě a pro demokraticky smýšlející lidi naší země tu není...
Vrátím se k Jaroslavu Seifertovi. A k jeho dalšímu citátu „V životě jsem nic nezradil, tím jsem si jist, můžete mi věřit.“ Opět slova nadčasová, velmi poplatná současnosti. Něco takového nemůže vyslovit Tomio Okamura, stačí si připomenout jeho hnutí Úsvit. K Jaroslavu Foldynovi se vyslovovat nebudu, pro mě je to naprosto přízemní člověk, jenž přičichl k penězům z politiky. A komunistické hnutí Stačilo? Snad již stačilo, jak komunisté zničili myšlení našich lidí, jak k nám pozvali Rusy, aby za ně dokonali devastující dílo. A Andrej Babiš? Evokuje ve mně zpívajícího Rusa...
Helena Vlachová
Ztracena v IT světě
Nikdy ve svém životě nezapadnu do bandy technozávisláků, kteří dokáží jen čučet před sebe a ťukat palci do neživých tenkých krámů, svých mobilů, případně jsou tito zaháčkováni u svého laptopu, s nímž žijí svůj virtuální život
Helena Vlachová
S kardinálem Dominikem Dukou nesouzním
Naše země patří mezi vesměs ateistické. Myslím si, že katolická církev není u nás dobře přijímána, přičemž v jejích řadách najdeme výrazné osobnosti. Václava Malého, Tomáše Halíka, Josefa Berana či Miroslava Vlka.
Helena Vlachová
Někteří lidé u nás trpí ztrátou paměti
Když se tak rozhlížím kolem sebe, zažívám určitý pocit smutku a melancholie. Vidím lidi, kteří zřejmě trpí dlouhodobou či krátkodobou ztrátou paměti. Jde o voliče Andreje Babiše. Zařadila bych je do kategorie „zbabělci a slaboši.“
Helena Vlachová
Pro Katku
Katka je moje neteř, která se narodila v době, kdy jsem marně toužila po mateřství. Malá Kačenka tuto mou touhu dokázala plně kompenzovat. Maminkou jsem se nakonec stala ve svých třiceti, tehdy stará matka.
Helena Vlachová
Nesprávně rozšířený názor o seniorech
Domnívám se, že populistické hnutí ANO a extrémistická hnutí SPD a Stačilo svou propagandou šíří nesprávný názor o seniorech, o nichž tvrdí, že mají drahé bydlení. S tímto názorem velice nesouhlasím.
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
