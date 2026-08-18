Zrcadlo dvou světů: severská čistota a současný český marasmus
Z Osla jsem odlétala s plným srdcem a tělem uvolněným, protože v Norsku vás fascinuje jedna věc: absolutní transparentnost. Lidé tam nežijí v neustálém střehu. Společnost je založena na tom, že slovo platí, pravda se tam neschovává pod koberec a mocní neslouží vlastním kapsám. Můj norský přítel mi řekl, že Norové jsou v jádru v podstatě „naivní“, došlo mi, jak hluboká jejich čistota je. Oni totiž automaticky předpokládají, že ostatní jsou stejně poctiví jako oni sami. Žijí s čistým štítem, bez historických nánosů a postranních úmyslů.
A pak se vrátíte do Čech. Do země, kterou v posledních letech hluboce zdeformovala bezbřehá oligarchizace a cynismus, jenž představuje hlavně Andrej Babiš. Jeho vláda není jen obdobím politického pragmatismu, ale znamená hluboký zásah do morální integrity naší země. Jeho vláda byla a je čas, kdy z podvodů a lží se stává standard, z konfliktu zájmů ctnost a z dravého ohýbání pravidel obdivovaná disciplína. V zemi, kde premiér dokáže žonglovat s dotacemi pro vlastní impérium a přitom kázat o boji proti korupci, se zrodil podivný společenský syndrom. Lidé v tomto prostředí otupěli, připomíná to vše normalizaci po srpnové okupaci 1968, tehdy také lidé otupěli, ani Jan Palach je nedokázal vyburcovat k tomu, aby se začali bránit. Lidé u nás věří, že všichni kradou a že hrát nefér je vlastně jediný způsob, jak přežít. Ve mně to evokuje novou normalizaci.
V Norsku na mě dýchala svoboda a bezpečí. Tam na lidech nepoznáte, kdo je bohatý, protože Norové vypadají stejně. Jsou povětšinou štíhlí, oblečeni nenápadně, ale kvalitně. Jezdí v nejnovějších modelech aut. Řekla bych, že jsou bohatí všichni, jsou slušní a vždy ochotni vám pomoci, když je oslovíte.
Návrat domů pro mě tentokrát znamenal šok. Už v letadle jsem slyšela Čechy, jak hovoří o Andreji Babišovi a odsuzují jeho chování při výstupu na Lysou horu. Jeden muž tam podotkl, jak si Češi mohli zvolit Slováka s tak hroznou minulostí. Vzdělaní lidé nevolí současnou koalici a toho Andrej Babiš využívá ve svůj prospěch. To vše vede k tomu, že se morálka naší země propadá ke dnu. Nebude žádné „bude líp“, ale „bude hůř“ pro Českou republiku. Vykotlaný rozpočet, arogance moci, hrubost a situace, kdy se opakovaná lež stává pravdou.
Tak to vše vidím já a není mi z toho dobře
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