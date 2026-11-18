Žádnému Hippokratovi jsem nepřísahal. Když se z lidskosti stane spádová oblast.
Moje maminka je v terminálním stádiu rakoviny. Vzala jsem si ji domů, ale zjistila jsem, že nemám dostatek fyzických sil na to, abych ji dovlekla na toaletu a viděla, jak se jí ztrácí půda pod nohama. Došlo mi, že tohle už sama nezvládnu, že nezvládnu tišit její bolesti. Mám svůj věk, je mi sedmdesát let. Ačkoli se snažím žít aktivně a nepodléhat věku, péče o ležícího člověka v terminálním stádiu nemoci bez odborné pomoci je nadlidský úkol. Vzhledem k úporným bolestem maminka souhlasila, abych zavolala záchranku. Potřebovala úlevu od bolesti a odbornou pomoc.
To, co následovalo, se však zarylo do mé paměti jako mrazivý obraz toho, kam až může klesnout lidská důstojnost a empatie v našem zdravotnictví.
Už při příjezdu záchranné služby mi jeden ze záchranářů s ledovým klidem a neskrývanou drzostí oznámil, že mi maminku stejně téhož dne vrátí zpět. Žádná snaha uklidnit ustrašenou dceru, žádný soucit s trpící ženou. Jen chladná předpověď toho, že nemocný člověk je vlastně jen přítěž na kolečkách.
O hodinu později zazvonil telefon. Lékař z teplického urgentního příjmu mi suše oznámil, že maminku posílá ke mně domů. Důvod? Prý sem spádově nepatří, protože její trvalé bydliště je v Děčíně.
V tu chvíli se ve mně vzedmula veškerá síla a vzdor. Uvědomila jsem si, že kdybych teď sklonila hlavu a nechala se odbýt, dopustila bych se zrady na vlastní mamince i na sobě samé. Řekla jsem mu proto naprosto jasně, ať mi dá do lékařské zprávy písemně zdůvodnění, proč odmítá hospitalizovat těžce nemocného člověka v bolestech. Připomněla jsem mu, že i já jsem si letos na jaře musela zavolat záchranku, protože jsem měla potíže se srdcem. Nakonec jsem mu položila otázku, která by měla být morálním kompasem každého medika „Vy jste snad také přísahal Hippokratovi?“ Jeho odpověď mě doslova omráčila. „Já žádnému Hippokratovi nepřísahal.“
Tato jediná věta v sobě nese veškerou bídu dnešní doby. Ztrátu úcty k člověku, absenci pokory i pohrdání profesní ctí. Najednou nebyl problém jen v tom, že maminka je z jiného okresu. Najednou se lékař vymlouval, že se nemůže dovolat na interní oddělení děčínské nemocnice. Jako by lidský život a utrpení závisely na obsazené telefonní lince a správném poštovním směrovacím čísle.
Tehdy jsem pochopila, že slušnost a prosby v takovém systému nestačí. Oznámila jsem mu, že hned zítra posílám jeho lékařskou zprávu přímo ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi – už jen proto, že i my nosíme příjmení Vojtěchovi (jsem rozená Vojtěchová). Lékař mi s ironickým nadhledem odsekl, ať ministru klidně napíšu.
Zavěsila jsem. Byla jsem vyčerpaná, roztřesená, ale vnitřně pevná. A pak se stal zázrak, který jen potvrdil, jak moc je tento systém pokřivený. Během několika okamžiků telefon zazvonil znovu. Ten samý lékař mi už bez veškeré arogance oznámil, že maminku právě převážejí na internu do Děčína.
Najednou se dovolat šlo. Najednou se místo našlo.
Nezvítězila však lidskost ani lidská etika. Zvítězil strach z odpovědnosti, z písemného záznamu a ze jména, které vzbudilo respekt. A to je na celém tomto příběhu to nejsmutnější.
Ptám se sama sebe, co se děje se seniory, kteří nemají za zády dceru, jež se dokáže ozvat. Co se děje s těmi, kteří se neumějí bránit, kteří se bojí autorit v bílých pláštích a nechtějí se tiše poslat domů trpět, protože „nespadají pod správný okres?“
Lidská důstojnost by nikdy neměla končit na hranicích okresu. A lékař, který necítí závazek vůči Hippokratově přísaze a obyčejné lidské slušnosti, by měl vážně přemýšlet o tom, proč své povolání vlastně dělá. Maminka je teď v péči lékařů, kteří jí snad konečně uleví od nesnesitelných bolestí. Já mám pocit, že jsem vyhrála jednu z těžkých bitev, z nichž se lidský život skládá, ale zároveň cítím hluboký smutek z toho, že v jednadvacátém století musíme o obyčejný soucit bojovat jako o život...
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