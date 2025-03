Vždy má smysl učit se něčemu novému

Musím přiznat, že po celý svůj život jaksi nezapadám do davu, jenž dupe, aby byl ovládán. I když nejsem mladá, miluji jednoho muže, ale o tomto psát nechci. Chci psát o tom, co mě motivuje, abych se chtěla učit stále něčemu novému

V mém životě jsou asi motivujícím faktorem lidé, o nichž jsem přesvědčena, že takto vypadat ani se chovat nechci. A protože už jsem dlouho mladá, někdo by mohl namítnout, že už nejsem mladá, neznamená to, že bych měla své veškeré konání pověsit na hřebík a čekat, až si pro mě přijde ta s kosou. To opravdu nechci. Opravdu nechci vypadat jako „beach whale“, což v angličtině označuje ženskou, která svými proporcemi připomíná velrybu. To fakt není má životní ambice. Ani nechci být seniorkou, která si bude své vetché vlasy barvit na rudou, přičemž obarví i svou pleš. To je velké fuj. Ale jsou mezi seniorkami takové. Takové, které se sotva plazí, a aby zdůraznily svou nemožnost, dekorují své prořídlé vlasy barvou rudou, možná jako dík, že vyrůstaly za Stalina a Gottwalda, k čemuž se dnes vehementně hlásí slovy, že jsou „patriotkami“. Bohužel na jejich adresu mohu konstatovat jediné. Staly se obětmi vymývání mozků pavlačové politiky hnutí ANO, možná i SPD. Tak takhle dopadnout opravdu nechci.

Abych si uchovala fyzickou svěžest, miluji pohyb, ranní cvičení, rychlou chůzi, případně jogging. Ale toto nestačí, aby se žena cítila fit. Je zapotřebí zapojit mozek, což umím. Rozhodla jsem se, že se ve svém věku naučím portugalsky. Když jsem zvládla angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu a jako samouk něco z italštiny, proč ne portugalštinu. A abych vše zúročila, zaplatila jsem si Cabo Verde, jsou to v portugalštině Kapverdy. Verde = zelená, a kde je zelená, tam je naděje. Naděje i pro mou lásku...

Když jsem poprvé seznámila svůj mozek o svém rozhodnutí začít se učit novému jazyku, velmi protestoval. Nechtěl a říkal mi, že jsem se snad úplně zbláznila, nicméně má silná vůle jej přesvědčila. A on se nakonec nechal...

Mé dny se odvíjejí ve scénáři, jenž mu mé odhodlání nastavilo. Nebýt jako beach whale s rudými vlasy i pleší, sotva se belhající, podléhající pavlačové propagandě hnutí ANO a SPD,ale jako bytost, jež dokáže uchopit svůj život a žít...Musím konstatovat k těm, kteří mi závidí, že se mi to daří...