Velmi chválím městskou policii
Středa ráno. Odcházím z domova, ještě zkrontroluji schránku a nacházím v ní leták hnutí SPD, které není můj šálek čaje. Leták vyhodím do kontejneru na papír a jedu do školy. Máme přípravný týden.
Když jsem přijela odpoledne domů, chci si otevřít, do domu se dostáváme čipem. Jenže nemohu klíče najít. Projedu svou kabelu mnohokrát, jako žena v ní mám pověstný nepořádek, klíče nenecházím. Musím zazvonit na svou sousedku, která má moje rezervní klíče. Doma prohrabu kabelu ještě jednou, nepořádek vysypu na stůl, hledám a hledám, ale nenacházím. Letím proto do auta, jestli mi v něm klíče nevypadly. Nejsou tam. Pro mě zbývá jediné. Koupit novou vložku do bytu, nechat si udělat ještě nový klič a čip, zavolat zámečníka, aby mi vložku vyměnil, za svou roztržitost jsem celkem zaplatila 1.500 Kč. No, kdo to dnes má?
Ale zpět k městské policii. Byla jsem přesvědčená, že moje klíče skončily v kontejneru na papír. Že je musím najít. Myslela jsem si, že odchytím nějakého bezdomovce a za láhev vína jej poprosím, aby do kontejneru vlezl a klíče mi našel. Jenže na potvoru nebyl žádný bezdomovec k mání. Ale na ulici jsem potkala dva strážníky MP. Poprosila jsem je, jestli by mi mohli pomoci v hledání klíče. Souhlasili. Jen mi řekli, aby mě nenapadlo je natáčet na video a pak to vše dát na sociální sítě. Navrhla jsem, že bude nejlepší, když si domů skočím pro schůdky, do kontejneru vlezu sama a oni mi pak pomohou vylézt ven. Byli pro. Přinesla jsem schůdky, vylezla jsem po nich a do kontejneru skočila. Jeden by nevěřil, jak je takový kontejner hluboký. Vyhazovala jsem krabice a téměř vše na chodník a rejdila jako zkušený bezďák v kontejneru. Leták SPD se našel. Byl tam jen jeden, ale klíče tam nebyly. No nic, musela jsem šmejdění v kontejneru vzdát. Strážníci mi dali schůdky do kontejneru, já po nich vylezla, sedla si na okraj kontejneru a jeden ze strážníků mě vzal do náruče a postavil na zem. Docela příjemný úkon. Jejich pomoc tímto skončila. Poděkovala jsem jim a začala papírový odpad dávat do kontejneru zpět.
To, že jsem se ocitla v kontejneru za asistence strážníků MP, vylákalo ven jednoho důchodce z našeho domu. Většinu času tráví zevlováním z okna, teď v létě bývá vysvlečený. Jde o velmi problematického muže, kvůli němuž museli strážníci MP v domě několikrát zasahovat. Za to jim také patří velký dík.
Abych svůj dnešní blog uzavřela. Klíče se opravdu našly, nechala jsem je včera ve škole na vrátnici...Stává se ze mě opravdová blbka, která přitahuje neobyčejné situace, které se dobře vyprávějí, pobavím jimi jiné, ale být v takové situaci už příjemné není. Zvlášť když lezete do kontejneru na papír a asistují vám při tom strážníci MP, za což jim patří velký dík. Jsou z Teplic...
Helena Vlachová
Nejsou pojišťovny tak trochu vydřidušské?
V roce 2011 jsem uzavřela životní pojistku, která zahrnovala úraz i odškodnění. Za svou dobu pojištění jsem až k současnosti mohla do pojišťovny nasypat víc než 170 tisíc, navíc nešlo o spořicí pojistku.
Helena Vlachová
Kapverdy nebo Djerba? Ale určitě ne New York
Cestování miluji, vůbec mi nevadí cestovat single, protože mě jistí má jazyková vybavenost, čímž se nechci chlubit. Ale je to tak...
Helena Vlachová
O těchto lidech se nepíše
Vrátila jsem se z dovolené na Djerbě, kam jsem odletěla, protože mně Kapverdy nesplnily něco zásadního. Nevyhovovalo mi tam počasí, ani nepřátelský Atlantik. Ale o tom psát nechci.
Helena Vlachová
Ošetřoval mě chirurg ze Sýrie
Mám velkou výhodu vůči nevzdělaným Čechům, protože hodně cestuji, navíc cizí jazyky jsou mou velkou životní láskou. Nechovám nenávist vůči jiným etnikům. A je mi dobře mezi lidmi v Africe, Asii...
Helena Vlachová
Co miluji na českém
Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz
Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Choulící se děti, ohořelí plyšáci. Když Putin zavelí udělat z Kyjeva peklo
Čtvrtek ráno. Kyjevem znějí poplašné sirény. Místní už vědí, co se děje. Ten zvuk dobře znají....
Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit
Kuriózní krádež vyšetřují policisté z Prahy 8. Pětatřicetiletý zloděj tam večer usedl do cizího...
Prezident Pavel přijal na Hradě premiéra Fialu
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijal na Pražském hradě premiéra Petra Fialu z ODS. Při...
Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují
Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1328
- Celková karma 19,46
- Průměrná čtenost 1124x