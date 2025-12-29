Uznávám pouze tradiční rodinu
Když jsem byla dítě nebo náctiletá, mí kamarádi či spolužáci pocházeli z manželství. Vzpomínám si jen na jednu spolužačku, která vyrůstala bez táty. Byla z rozvedené rodiny a pro ni to znamenal velký handicap.
Dnešní civilizace se blíží k zániku, protože popírá zákony přírody. Nebudu se zmiňovat o politicích, které vnímám jako kreatury z jiných planet. Mám na mysli obyčejné lidi jako jsem třeba já.
V dnešní době narůstá počet dětí i náctiletých, kteří trpí úzkostmi, depresemi, sociálními fobiemi...Není proč se divit, neb svět kolem nich se zbláznil. Jde proti přírodě, v níž panují pevná pravidla. Samice je dárkyní života, pečuje o svá mláďata, než je vypustí do volné přírody. Samec obstarává stravu. Od tohoto základního pilíře přírody se novodobá civilizace odklonila. Z mnohých matek se stávají bytosti, které si vůbec neuvědomují svou základní roli. Aby dávaly lásku svým dětem. To málokterá dnešní matka umí. Ale co zvládá naprosto dokonale, je závislost na sociálních sítích. Porodnost klesá, a když už se jednomu poštěstí natrefit na matku s kočárkem, pak se mu naskytne žalostný pohled. Matka kráčí s mobilem a co její dítko koná, je jí jaksi ukradené, ona potřebuje být in na sociálních sítích. Role muže coby živitele rodiny padla. Z novodobých mužů se stávají spíše otroci, kteří padli do nástrah ženy. Dali se nalákat do sexuálních radovánek, aniž by tušili, že jejich partnerkám jde o jediné. Zplodit potomka, jenž se může stát zdrojem vydírání ženy. V dnešní době se osvojila fráze o tom, že ženy své děti muži jen půjčují a záleží jen na jejich rozmaru, zda muž vůbec svého potomka kdy uzří. Soudy jdou na ruku ženám. A když už muž ve vztahu s vypočítavou ženou zůstane, může počítat s jediným. Domácnost neuklizená, není uvařeno, není vypráno, potřeby dětí ze strany matky jsou zcela ignorovány, protože ona se nenarodila, aby byla matkou jako ta samice v přírodě, ona se narodila, aby se prezentovala na sociálních sítích – tu novým účesem, tu novým outfitem a já nevímco vším jiným, jen nikdy tím, aby se prezentovala jako matka, která by poskytla lásku svému dítěti. Láska není o ohoroucích slovech, láska je o úsměvu, o pohlazení, láska je o vyprávění, o pohádkách na dobrou noc, láska je o ranním objetí, láska je o slovech, jimiž vyjadřujeme pozitivní emoce, láska je i dobrém jídle a ne něčem, co se koupí jako hotovka...Tohle dnešní matky neumějí, novodobí muži ztrácejí na hodnotě, protože proti nim stojí někdo, kdo vůbec nezná základní zákony přírody...Proti dnešnímu muži stojí žena, která má mnohem víc práv než on, proto se ani nedivím, že porodnost klesá...ani muži nejsou takovými hlupáky, za které je některé kalkulující ženy považují...
Hovořím jen o vztahu muže a ženy, tento vztah považuji za naprosto zásadní pro zplození potomka. To, že se někdo necítí být ženou či mužem, ze svého dětství ani mládí neznám. Znám pouze pohlaví dvě – mužské a ženské, kdo to má jinak, nechť skončí v péči psychiatrů...
Jestli novodobé civilizaci nedojde, že jde proti přírodě, když hlásá zvrácenosti, jimiž potírá roli samice a samce, nelze se divit, že jednou skončí...a na vině politici nebudou...
Helena Vlachová
Páteř člověka bez páteře
Tak adept na ministra životního prostředí Filip Turek churaví. Bohužel mu nevěřím. Tímto blogem vyjadřuji své osobní stanovisko i domněnky vůči influencerovi Turkovi, jenž by se měl stát novým ministrem životního prostředí.
Helena Vlachová
Moje téměř devadesátiletá maminka
Nikdo z nás nemůže tušit, jak dlouho tu bude plápolat jeho svíčka života. Někteří lidé odcházejí, aniž by se dožili úctyhodného věku. Mí rodiče jsou jaksi výjimkou, zůstávají tu, i když můj tatínek to tu zabalil ve svých 91 letech
Helena Vlachová
Péče o rodiče - seniora
Myslím si, že jsem si v dnešní době zvykli na to, že žijeme, že se nám žije dobře, jaksi jsme si z mysli vytěsnili okamžik, kdy je nutno pomoci přestárlému rodiči. A není to ani za mák lehké.
Helena Vlachová
Setkání s ošklivou slečnou
Kráčím takhle potemnělou ulicí, vnímám, že tu bude co nevidě advent, když tu najednou slyším. „To jste vy, kdo píše blogy, Vlachová...“ Nedá mi to a musím se zastavit, abych nahlédla do obličeje slečny, jež je ošklivá...
Helena Vlachová
Jako občanku České republiky mě zajímá
Jako občanku České republiky (a nejen tu) mě zajímá, jak Andrej Babiš naloží se svým střetem zájmů. Připouštím, že hnutí ANO zvítězilo v posledních volbách...ale
