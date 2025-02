USA by se neměly prsit nad Evropou

Jsem jenom laik, nicméně mě jaksi podráždilo vyjádření amerického viceprezidenta J. D. Vance o tom, jak to v Evropě vypadá s demokracií.

USA jsem navštívila jen jednou. Myslím si, že mi to stačilo. Už nikdy víc. Zlatá Evropa, to je moje matka, to je moje kolébka, v níž je vše o moc lepší než v pozlátkové Americe.

Podívala jsem se na demokratický index, jenž byl aktualizován v roce 2024. Nejdemokratičtější zemí na světě je Norsko, pak je to Švédsko, pak Finsko. Celkové skóre pro hodnocení bylo 10. Norsko získalo 9.8, Švédsko 9.4, Finsko 9.3. „Slavné“ USA získaly jen 7.8, skončily hůř než Česká republika, která dosáhla 8 bodů. Další evropské země. Francie 8.1, Německo 8.8, Velká Británie 8.3., Španělsko 8.1...Z evropských zemí se rozhodně nemohou pyšnit Maďarsko 6.7, Polsko 7.2, Slovensko 7.1. Velmi špatně dopadlo v celosvětovém měřítku Rusko s celkovým skóre 2.2 a Bělorusko 2.

Nevím, ale myslím si, že Evropě celkově na tom s demokracií není špatně. Ostudu jí dělají dle mého soudu Slovensko spolu s Maďarskem v těsném závěsu s Polskem.

Mně osobně se žije v Evropě dobře. Je tu vybudovaný sociální systém a velmi dobrá lékařská péče, což jsou oblasti, kterými se USA bezesporu chvástat nemohou. Jeďte se podívat do San Francisca, uvidíte, co se z města stalo, je to město feťáků...

Myslím si, že jsme z USA převzali negativní hodnoty. Nechali jsme zbourat naše školství po vzoru americkém. Neměli bychom přejímat jejich principy demokracie, protože jsme demokratičtější než Amerika. S novým prezidentem Trumpem lze očekávat, že demokracie v USA poklesne ještě víc...A to v Evropě nechceme. Máme tu své kořeny, máme tu svou historii, kulturu a na tom bychom měli stavět. Neměli bychom stavět na laciném pozlátku, jak je tomu v USA...