Toto bychom si jako SŠ studenti nikdy nebyli dovolili

Každá doba má svá pozitiva i negativa. Platí i o dnešní generaci, jež je zapotřebí vzdělávat. A vězte, někdy to bývá víc než těžké.

Mohu říci, že jsem ve svém životě měla štěstí na své učitele. Dostalo se mi opravdu velmi dobrého vzdělání, snad i díky tomu, že za bývalého režimu si studenti více považovali toho, že mohou vůbec studovat. Tehdy nebylo středních škol tolik, jak je tomu dnes. Proto byli studenti více disciplinovaní a respektovali řád.

Už jsem mnohokrát psala o tom, že jediné, v čem spatřuji kvalitu života, bylo vzdělávání za vlády soudruhů. Školství bylo bezesporu konkurenční, stálo na pevných základech, jezdili se k nám inspirovat lidé ze Západu. Ale všeho jen do času. Platí i o školství.

V dnešní době velkou svízel ve vzdělávání činí závislost některých studentů na mobilech. Je to až neuvěřitelné, kam se se svou závislostí až dostali. Ve svých hodinách tvrdě vyžaduji řád, žádné používání mobilních telefonů, což může být opravdu velký problém pro některé. I přes mou zásadovost se mi stalo, že se jeden z mých studentů postavil a opustil třídu, aniž by zdůvodnil příčinu, proč odchází. Jediné, čeho jsem si všimla, byl jeho mobil, který přede mnou skrýval. A protože mně jeho chování hnulo tzv. žlučí, šla jsem hned za ním a na chodbě jej přistihla, jak s někým telefonuje. Vyzvala jsem jej, ať se okamžitě vrátí do třídy. Dlužno podotknout, že šlo o studenta druhého ročníku...

Krom mobilů, další skutečnost, s níž se musí učitel cizího jazyka potýkat, jsou učebnice. Ve svém druhém ročníku bojuji s tím, že si někteří studenti odmítají učebnici pořídit. Když o tomto napíšu jejich rodičům, zůstává toto bez odpovědi. Když nemají učebnici, říkám svým studentům, že si musí pořídit kopie lekcí, ale i s tímto mají někteří problém. Nejvíc jim vyhovuje, když dorazí na hodinu (dorazí-li vůbec) s rukama v kapsách, případně když třímají v ruce mobilní telefon. Žádný sešit ani propisku na psaní nemají. Jenže já to vzdát nechci. V mých hodinách si musí pořizovat poznámky tím, že píší. Žádná aplikace Word, ale ruka a propiska, případně tužka. Když píší touto tradiční formou, zapojují svůj mozek, což je pro ně prospěšné, oni si to samozřejmě odmítají připustit a o to víc mě nesnášejí...

Moje generace neměla takové možnosti, jaké má ta dnešní. Asi jsme byli více disciplinovaní a respektovali řád. A myslím si, že nám to prospělo. Měli bychom se vrátit k této tradici, měli bychom být zásadoví a důslední, když někoho vzděláváme, případně vychováváme.

Sama se ve svém věku učím portugalsky. Je mi jasné, že, abych se portugalsky naučila, nemohu spoléhat, že něco pochytám ze vzduchu...Vím, že jazyk je systém a je zapotřebí k němu jako systému přistupovat. Studium cizího jazyka zahrnuje slovní zásobu, čtení s porozuměním, gramatiku, poslech, komunikaci. Nelze ignorovat žádný aspekt z tohoto výčtu. Mí učitelé takto k cizímu jazyku přistupovali, proto jsem se naučila dobře německy, francouzsky, samozřejmě anglicky, díky tomu jsem angličtinu vystudovala na VŠ, naučila jsem se i rusky. Sama jsem se učila italsky...

Buranství a aroganci tolerovat nejsem schopna. Nemohu připustit, aby mi některý ze studentů diktoval podmínky, v nichž se bude výuka angličtiny odvíjet. Myslím si, že takový student vůbec nepatří na SŠ. Bohužel se naše školství dostalo do neskutečného marasmu, v němž mohou nedisciplinovaní studenti vévodit nad učitelem. Může se v mém případě stát, že studenti, kteří odmítají sebekázeň a respektování pravidel při vzdělávání, budou hledat útočiště u jiného pedagoga, jenž je stejně jako oni vzdálen jakékoli disciplíně...že se takhle nikdy nic pořádného nenaučí, není jejich prioritou. Jejich prioritou je proplout SŠ bez jakýchkoli zádrhelů a pak pokračovat dál. Zůstat studentem co možná nejdéle a hlavně nenést žádnou odpovědnost. Toť můj názor, co si myslím o některých dnešních SŠ studentech...