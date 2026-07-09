Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Takže mi bude zanedlouho sedmdesát

Sedmdesát. No potěš koště. Ale dalo by se to obrátit na 07, když může existovat agent 007, proč by nemohla existovat agentka 07? Z České republiky...

Když zalovím v paměti a vzpomínám na svou babičku Boženku, když slavila sedmdesátiny, dodnes ji vidím. Navíc můj tatínek vše natočil kamerou a já si takto mohu její sedmdesátiny pustit na rodinném filmu. Babička si připíjí s rodinou, na hlavě šátek, vlasy šedivé, zuby už nemá, ale používá zubní náhradu, již si dává na noc do skleničky. Má na sobě šaty a přes ně šatovou zástěru, v obličeji spoustu vrásek, ale vypadá šťastně i přes životní dřinu, kterou má za sebou. Nejdřív pracovala jako děvečka u sedláka, a když komunisté zabavili majetek statkářů a vytvořili družstva, pracovala babička jako dojička krav. A někdy se stávalo, že jézeďáci neměli ani na to, aby vyplatili družtevníkům měsíční mzdu. Babička pak to řešila tak, že chodila do lesa sbírat vše, co se dalo prodat na trhu, houby, borůvky...Na rozdíl ode mě se babička ve svých sedmdesáti provdala podruhé, manželstvím s bývalým ajznboňákem získala režijku, již využívala až do svých přesosmdesátin. Po ní a po své mamince jsem podědila kuchařské a cukrářské umění.

V porovnání s babičkou jsem na tom lépe. Jsem vysokoškolačka, tudíž jsem si dokázala zajistit velmi slušnou životní úroveň. Nejsem téměř šedivá a nemám zubní náhradu. Stejně jako ona nosím povětšinou šaty, mám v oblibě tzv. malé černé, neboli pouzdrovky. Šatovou zástěru nemám.

Můj Osud se se mnou moc nemazlil, ale on se také nemazlil s mou babičkou. Prodělala tyfus, rakovinu, její dvojčata jí zemřela, přesto nikdy na život nerezignovala. Asi jsem geneticky po ní. Postihla mě traumata, s nimiž jsem se musela vyrovnat, ale jsou ve mně zasutá, což neznamená, že se chci jimi ve své duši nimrat.

U nás se říká, že pokud jde o věk „Mladý může, ale starý musí.“ Někdo zemře mladý, jiný se dožívá úctyhodného věku. Nemyslím si, že by žena ve věku 70 měla myslet na zpopelnění či cvičit skok do rakve. Ne, takhle nelze věk chápat. Důležitá je vůle a chtít ze života vytřískat, co je možné. Neskončit s chodítkem, francouzskými holemi či bohatým chorobopisem. Aspoň takhle jsem si to ve svém mozku nastavila, protože když se narodíme, je náš mozek nastaven pozitivně, toto mu chci zachovat. Přiznávám, že neskáču radostí nad svým věkem, ale protože nikdy život nevzdávám, vždy mě napadne něco spásného. A proto mě napadlo kolo, žádné elektrické, ale klasické kolo šlapací, které jsem dostala dárkem od své devadesátileté maminky. Myslím si, že mě nemohlo napadnout nic lepšího.

I když téměř sedmdesátiletá, přesto velmi šťastná, co mi šlapací kolo přináší. Přináší mi hormon štěstí a po fyzické stránce cítím, jak mi dělá dobře. A protože bydlím v domě s nepřátelskými sousedy, nosím si kolo do druhého patra, z čehož plyne, že se věnuji i silovému cvičení, které velmi prospívá seniorům. Nejdřív jsem se musela rozjezdit na jednom velkém prostranství, teď už zvládám nákup s batohem...Paráda.

A pak je tu moje cestování. Loni jsem navštívila Dominikánu, třikrát Norsko, Kapverdy a Djerbu. Vše si financuji sama, protože mohu stále pracovat. A cestování přináší velké bohatství, asi největší ze všech...žádné přebujelé účty v bankách...rakev nemá kapsy, a proto tak žiji a život miluji. I jako agentka 07 z České republiky. Vřele doporučuji všem...I letos mě cestování čeká, rovněž plavání v moři kdesi na malém ostrůvku...

Autor: Helena Vlachová | čtvrtek 9.7.2026 11:38 | karma článku: 6,07 | přečteno: 121x

Další články autora

Helena Vlachová

Jak mě zklamal jeden Ukrajinec

Mám za sebou velmi perný týden, pokud jde o zážitky. Opravdu se nenudím. Ten, kdo čte můj blog, ví, že stojím na straně Ukrajinců, i když se může stát, že vás některý z nich zklame. Může vás zklamat i Čech, všechno je život...

5.7.2026 v 15:25 | Karma: 16,58 | Přečteno: 767x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Musela jsem si zavolat záchranku

O tom je také život. Že na vás někdo z vlastní rodiny nastraží podvod, vy mu spadnete do léčky, a on pak spoléhá na to, že to nějak strávíte....

3.7.2026 v 11:05 | Karma: 15,66 | Přečteno: 886x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Jak mě okradla má příbuzná

Život píše příběhy, ve svém případě bych řekla, že mi jich píše víc než dost. Mnohdy doplácím na svou důvěřivost, nikdy bych nevěřila, že mě může podvést má příbuzná. A okrást.

1.7.2026 v 6:01 | Karma: 15,63 | Přečteno: 841x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Jako občanka ČR si nepřeji

Jako občanka ČR si nepřeji, aby si mě současná vládní koalice brala do úst a tvrdila, že dělá vše pro občany ČR. Pro mě bezesporu ne.

28.6.2026 v 18:54 | Karma: 21,50 | Přečteno: 813x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Cítíte se jako umřelka?

Život je největší dar, jenž nám byl dán. Smutné je, že nám přibývají roky a člověk se časem může cítit stár, bez energie. Ale vše je jen o vůli, zda uchovat svému času na tomto světě jistou dynamiku. Pak se může vše měnit.

25.6.2026 v 13:18 | Karma: 12,24 | Přečteno: 474x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...
5. července 2026

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus
3. července 2026  9:25

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...
6. července 2026  16:20,  aktualizováno  20:43

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...

Zloděj okradl muže spícího na lavičce o peněženku. Hlídám mu ji, tvrdil hlídce

Zloděj okradl v centru Brna tvrdě spícího muže o peněženku
9. července 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Hlubokého spánku muže na lavičce v Denisových sadech v centru Brna využil v neděli odpoledne...

Velkolepý mural v Ruzyni je hotový, patří mezi nejdelší v Evropě

Díky čerstvému Muralu Ruzyně se Praha zařazuje mezi evropské metropole...
9. července 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Velkolepý mural v pražské Ruzyni je hotový. Dílo dlouhé 700 metrů s plochou 1 800 metrů čtverečních...

Požár ve zlínském areálu z dronu. Plameny se dál šíří, část budovy se zřítila

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)
9. července 2026  9:02,  aktualizováno  13:22

Ve Zlíně pokračuje likvidace požáru skladu obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém...

Přepište dějiny verze 2.0? Muchová a Nosková útočí na historické finále Wimbledonu

Karolína Muchová v utkání s Američankou Caty McNallyovou na turnaji WTA v...
9. července 2026  13:20

Český tenis čeká velký den. Karolína Muchová a Linda Nosková nastoupí do semifinále Wimbledonu a...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Helena Vlachová

  • Počet článků 1365
  • Celková karma 15,72
  • Průměrná čtenost 1121x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.