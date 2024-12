Takhle se mají chovat notáři k pozůstalým?

Můj tatínek zemřel ve věku 91 letos v srpnu. To, co se děje pozůstalým, považuji za nedůstojné a jako pozůstalá bych si žádala více empatie.

Někdo vám umře. Vždy jde o velmi bolestnou ztrátu. Mně zemřel letos v srpnu tatínek.

Maminka vybrala pohřební službu, nechtěla jsem se vměšovat do jejího rozhodnutí. Do pohřební služby jsem ji doprovodila. Nachází se v mém rodném městě. Musím přiznat, že jsem se vstupem do této „pseudoslužby“ rázem ocitla v normalizační kanceláři naší země z let sedmdesátých. Sektorový nábytek, ledabyle rozházené šanony a za úřednickým stolem žena, na níž bylo vidět, že svou profesi vykonává jako zautomatizovanou činnost bez jakékoli účasti k pozůstalým...Hrůza. Ale což, stále jsme v postkomunistické zemi, v níž komunistický ateismus vykonal své.

Další šok pro mě znamenal dopis od notáře. Zřejmě zvolený tón jeho obsílky odpovídá liteře zákona ČR. Byla jsem předvolána, připadala jsem si, že mě obeslala PČR, neb jsem podezřelá ze spáchání trestného činu. Aby vší neomalenosti nebylo málo, zároveň mi pan magistr vyhrožoval tím, že mohu být sankciována až do výše padesáti tisíc korun českých, jestliže se bez omluvy nedostavím. Dále přidal, abych si s sebou přinesla hotovost ve výši...Kč, pak ještě dodal, že lze zaplatit i platební kartou.

Mám-li zhodnotit své pocity jako pozůstalá, cítím se hrozně, provinilá, že mi někdo zemřel. Napsala jsem panu notáři, že se omlouvám, ale nemohu se dostavit v hodinu, již určil, ráda bych uvítala jiný čas. Vzhledem k tomu, že jsem jeho dopis zhodnotila jako velmi neuctivý, zmínila jsem se mu o tom. Že považuji za netaktní, aby byli pozůstalí k notáři obesláni předvoláním, v němž jim bude vyhrožováno pokutou, když se nedostaví. Vůbec se mi nelíbilo celkové znění pana magistra, protože ve mně vyvolal postavu lakomého Scrooge z Vánoční koledy od Charlese Dickense. To jsem mu samozřejmě nenapsala, že jej vnímám jako lakotného člověka, ale dokázala jsem ohradit vůči tónu jeho dopisu. A navíc, stejně jako on jsem magistra...

Pan magistr mi odpověděl v tom smyslu, že ze svého příjmu musí platit zdravotní a sociální pojištění, rovněž daň z příjmu...Mám-li vše shrnout, považuji celkové jednání pana notáře za trapné, ubohé a velmi netaktní vůči pozůstalým...

V případě mého tatínka se dalo očekávat, že jeho život nabral sprint...Neumím si představit, že by třeba pozůstalí obětí vraha, jenž zastřelil čtrnáct lidí na FF UK loni v prosinci, a ještě předtím dokázal vraždit v Klánovickém lese, kde zastřelil muže s dvouměsíčním miminkem, zvládl ještě zavraždit i svého otce, dostali předvolání k notáři, který by jim vyhrožoval padesátitisícovou pokutu, jestliže se nedostaví...

Mohou opravdu takto notáři jednat s pozůstalými?