Střet dvou kultur

Nejsem rasistka. Netrpím rasovou nesnášenlivostí a dokážu pochopit lidi z třetího světa, kteří přicházejí do Evropy za obživou. Ale má to jedno velké ALE. Tito lidé musí respektovat zákony a pravidla žití v dané evropské zemi.

Nenamítám nic proti tomu, když přijde člověk ze země třetího světa žít do Evropy. Ale je tu z mé strany, a nejen z mé strany, jedna podmínka. Přistěhovalec zde musí získat legální pobyt a respektovat zákony země, v níž mu byl uznán legální pobyt. Nesmí docházet ke konfliktním situacím, kdy se imigrant nechce přizpůsobit a prosazuje to, na co je ve své zemi navyklý.

Uvedu příklad z vlastního života. Můj syn si v červenci 2024 vzal Brazilku. Uzavřít sňatek nebylo vůbec v ČR lehké, bylo zapotřebí dodat spoustu dokumentů. Oni nežijí tady, žijí v Norsku. Snacha nechala své dvě malé děti, dceru ve věku čtyř let a syna ve věku tří let v Brazílii. Nás Evropany by taková matka překvapila, nicméně v Brazílii je to nastavené tak, že se tam o děti vždy někdo postará. Starala se o ně jejich šedesátiletá babička. Snacha si nakonec více než po roce obě děti do Norska přivezla. Probíhá řízení na imigračních úřadech, které mají rozhodnout, zda děti i matka splňují náležitosti, aby mohly v zemi pobývat. S tím souhlasím. Řízení probíhá několik měsíců, přičemž snacha chodí do práce. Pracuje jako uklízečka, protože nehovoří norsky, pouze špatnou angličtinou. Oceňuji na ní, že nevysává sociální systém. Ale je tu jedno velké ALE. Snacha nechává své malé děti doma bez dozoru několik hodin po dobu, kdy je ona i můj syn v práci. A děje se tak opakovaně. Nespatřuje na tom nic divného, protože v Brazílii je toto možné, tam se vždy najde někdo, kdo na děti dohlédne. Jenže v Norsku tomu tak není. Tam jsou děti samy. Neumím si představit, kdyby k něčemu došlo a děti by potřebovaly pomoc. Žijí v rodinném domě, který není v těsné blízkosti jiných rodinných domů, navíc děti mluví jen portugalsky. Domnívám se, že z pohledu našeho rodinného práva dochází k opakovanému zanedbávání péče o děti ze strany matky, protože je vystavuje nebezpečí. A toto jsem jí i sdělila. Napsala jsem jí, že není možné nechávat děti bez dozoru, že děti potřebují její péči a že jsou v podstatě v dennodenním ohrožení. Snacha toto nepřijala, prosazuje to, na co je ze své země uvyklá. Nechává děti bez dozoru.

Toto je jen malý příklad toho, kdy dochází ke střetu kultur. Tento střet může vyvolávat konfliktní situace, neporozumění. Myslím si, že můj názor, jak se má matka chovat, není nesprávný. Milující máma nikdy nevystaví své dítě nebezpečí, ba naopak. Milující máma poskytuje svému dítěti ochrannou náruč, své objetí, umí mu naslouchat a je tu vždy pro ně...

Autor: Helena Vlachová | pátek 2.1.2026 6:17 | karma článku: 3,66 | přečteno: 63x

Další články autora

Helena Vlachová

Uznávám pouze tradiční rodinu

Tímto blogem mohu vyvolat spoustu protivenstvích, nicméně v životě vycházím ze svých zkušeností i z přírody. Jejích zákonů. Proto si stojím za názorem, že jediné prospěšně zdraví v novodobé civilizaci zůstává tradiční rodina.

29.12.2025 v 16:55 | Karma: 26,59 | Přečteno: 787x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Páteř člověka bez páteře

Tak adept na ministra životního prostředí Filip Turek churaví. Bohužel mu nevěřím. Tímto blogem vyjadřuji své osobní stanovisko i domněnky vůči influencerovi Turkovi, jenž by se měl stát novým ministrem životního prostředí.

8.12.2025 v 15:11 | Karma: 27,28 | Přečteno: 1031x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Moje téměř devadesátiletá maminka

Nikdo z nás nemůže tušit, jak dlouho tu bude plápolat jeho svíčka života. Někteří lidé odcházejí, aniž by se dožili úctyhodného věku. Mí rodiče jsou jaksi výjimkou, zůstávají tu, i když můj tatínek to tu zabalil ve svých 91 letech

5.12.2025 v 18:22 | Karma: 21,35 | Přečteno: 629x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Péče o rodiče - seniora

Myslím si, že jsem si v dnešní době zvykli na to, že žijeme, že se nám žije dobře, jaksi jsme si z mysli vytěsnili okamžik, kdy je nutno pomoci přestárlému rodiči. A není to ani za mák lehké.

24.11.2025 v 14:22 | Karma: 19,72 | Přečteno: 645x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Setkání s ošklivou slečnou

Kráčím takhle potemnělou ulicí, vnímám, že tu bude co nevidě advent, když tu najednou slyším. „To jste vy, kdo píše blogy, Vlachová...“ Nedá mi to a musím se zastavit, abych nahlédla do obličeje slečny, jež je ošklivá...

19.11.2025 v 19:33 | Karma: 16,42 | Přečteno: 920x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

V zoologických zahradách v Ústeckém kraji plánují rozšíření chovů

ilustrační snímek
2. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Zoologické zahrady v Ústeckém kraji v letošním roce plánují rozšíření chovů, úpravy zázemí a...

První víkend v novém roce přináší výšlapy, zimní hrad i výlety do havířské historie

Dlouhá historie hradu Sovince sahá až do 14. století. Letos navíc uplyne 380...
2. ledna 2026

Protáhnout si tělo po svátcích a užít si pohyb na čerstvém vzduchu. K prvnímu víkendu letošního...

Kdy bude otevřen Dvorecký most? Konkrétní datum ještě není, ale přibližné ano

Prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
2. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Dokončení stavby nejnovějšího pražského mostu, jenž překlene Vltavu mezi Smíchovem a Podolím, se...

Zápisy do 1. tříd v Praze jsou letos jindy a jinak. Jak přihlásit dítě a kam

Řada ukrajinských dětí absolvovala na jihu Čech zápis a začaly tady chodit do...
2. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Zápisy do 1. tříd základních škol pro rok 2026/27 začínají už v lednu. Termíny si zřizovatelé...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Helena Vlachová

  • Počet článků 1346
  • Celková karma 20,75
  • Průměrná čtenost 1123x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.