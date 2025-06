Spolčení Aleny Schillerové

Tohle mě nadzvedlo ze židle. Když jsem si přečetla, že Alena Schillerová přirovnala na síti x Petra Fialu k Miloši Jakešovi, nemohu být zticha. Nejsem advokátem našeho premiéra, přesto si dovolím něco napsat.

Paní Schillerová se svými vystoupeními na sociálních sítích ztrapňuje stále víc. Odhodila své pošramocené ženství a jala se kopat za člověka bez jakýchkoli morálních kvalit. Za představitele rudého teroru v Československu, za člověka, jenž je vedený ve svazcích StB, za polistopadového zbohatlíka, jenž využil Klausovy divoké privatizace 90. let, aby neměl peněz nikdy dost, a proto vstoupil do politiky. A o kom hovořím? O Andreji Babišovi. A pro něj by snad paní Schillerová i dýchala. Právě projevy Andreje Babiše jsou srovnatelné s projevy Miloše Jakeše, jsou ubohé, a je-li AB rozčilen, pak jeho projevy sklouzávají do hysterie, věty postrádají logiku a jsou snůškou blábolů.

Máme tu bitcoinovou kauzu, za niž vládu nechválím. Pavel Blažek přijal svou politickou odpovědnost a odstoupil. Tečka. Zachoval si svou tvář, nepodlehl hysterii a nekřičel, že neodstoupí. To, co rozpoutalo hnutí ANO a SPD nechávám na zvážení každého. Politika je velmi špinavá věc a teď se jeví jako ještě špinavější. Nemohu nechat bez komentáře spolčení paní Schillerové s Andrejem Babišem, kam je ochotna jako žena se vůbec propadnout. Jestliže přirovnává Petra Fialu k Miloši Jakešovi, považuji toto za donebevolající drzost. Řekla bych, že Alena Schillerová ztratila jakoukoli soudnost, ženskost ztratila úplně, kam ještě klesne, aby klestila cestu svému vůdci?

Politika naší země mi připomíná hrad z písku. Komunisté tu po sobě zanechali marasmus, neskonalou špínu, s níž se polistopadoví politici nedokázali vyrovnat. Nedokázali vyčistit zrno od plev. Nechali a nechávají komunisty i bývalé, aby převlékli kabáty a pustošili naši zemi dál. Andrej Babiš je toho zářným příkladem. Používá propagandistické fráze, v nichž mu zejména pomáhají Alena Schillerová a Karel Havlíček. Jestliže tu hlásají, že tu jsou pro naše lidi, nejsou tu pro mě. Spolčit se kolem bývalého komunisty, agenta StB, polistopadového zbohatlíka považuji za morální propad...