Školství bych nepřidala ani korunu

Myslím si, že se ve školství válí spousta peněz. Učí v něm nekvalifikovaní učitelé a přidávat jim jakékoli peníze znamená zmar pro státní rozpočet.

Musím se vyjádřit k požadavku školských odborů, které tu vykřikují, aby se měl učitelům zvýšit plat. Budu hovořit za sebe. Jsem kvalifikovanou učitelkou angličtiny, k tomu, abych mohla vyučovat angličtinu na SŠ jsem musela absolvovat studium na FF UK v Praze. Přiznávám, že nebylo toto studium lehké, nebylo jednoduché prokousat se např. historií anglické gramatiky u docenta Noska nebo zvládnout anglo-americkou literaturu u docenta Nenadála. Krom těchto osobností jsem měla možnost setkat se i s panem Hilským. To vše se ve mně samozřejmě zapsalo.

Nikdy jsem nevelebila komunisty, nicméně jsem nejednou ve svých blozích oceňovala jejich školství. Kdo chtěl učit na SŠ, musel být absolventem filozofické fakulty, případně University 17. listopadu. Absolventi pedagogických fakult mohli vyučovat jen na ZŠ.

Po listopadu se situace ve školství změnila k horšímu. Dle školského zákona je nutno uplatnit §22 odst. 8 zákona 563/2004. „(8)Pedagogický pracovník, pro kterého je příslušný cizí jazyk rodným jazykem nebo který jej ovládá na úrovni rodného jazyka, splňuje pro účely tohoto zákona předpoklad odborné kvalifikace pro výuku konverzace v tomto cizím jazyce, získal-li alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro výuku tohoto cizího jazyka, získal-li vysokoškolské vzdělání.“ Tečka. Toť jde dle mého soudu o naprostý chaos, jenž dovolily polistopadové vlády.

Jsem plně kvalifikovaná SŠ učitelka angličtiny, nicméně se ve své praxi musím vyrovnávat se skutečností, že můj kolega tohoto vzdělání nedosáhl, nerespektuje žádná pravidla, aniž by si je sám stanovil, k maturitním zkouškám nechodí oděn dle předepsaného dress codu, čili formálně, do školy si vodí svého psa, jemuž je podřízeno vše. Až tam naše školství spadlo. Neomalený a neoprabovaný učitel má spolu se svým psem svá veškerá práva, jemuž projde naprosto vše. Mám-li se k tomu vše vyjádřit, pak musím říci, že musím ustupovat před neomaleností kolegy, protože nechci vytvářet ve škole problémy. Bohužel vidím, že cizímu jazyku může vyučovat opravdu kdokoli, kdo navíc postrádá jakékoli základy slušného chování, z těchto důvodů jsem proti tomu, aby se ve školství navyšovaly platy učitelů. Myslím si, že by se měla především ocenit plná kvalifikace učitele, jak tomu bylo v době socialismu. Když tomu tak nebude, když nebude ve školství nastolen požadavek odbornosti učitele, jak se tomu požaduje u lékařů, soudců...není na místě, aby se platy navyšovaly. Asi bych přidala jiným profesím, v nichž je požadováno vystudování příslušného oboru...