Setkání s ošklivou slečnou

Kráčím takhle potemnělou ulicí, vnímám, že tu bude co nevidě advent, když tu najednou slyším. „To jste vy, kdo píše blogy, Vlachová...“ Nedá mi to a musím se zastavit, abych nahlédla do obličeje slečny, jež je ošklivá...

Kráčím ulicí, mám za sebou rušný den, je už tma a ve mně to vyvolává příchod adventu, nových očekávání, v té chvíli se cítím šťastná. Nicméně mě z mých pozitivních pocitů probere halekání jakési ošklivé slečny, jež postává opodál. „Vaše blogy, jste to vy, Vlachová...“ Nedá mi to, přejdu chodník, abych se ocitla tváří v tvář někomu, kdo není hezký. Mladá žena, oblečená jako bazarka, neupravené řídké vlasy, piercing, jenž ji hyzdí víc než její vlastní ošklivost.

Ptám se, kdo je, ale v mysli se mi vybavuje maturitní zkouška, které jsem kdysi před časem příseděla. Tenkrát měla své řídké vlasy obarvené na jakousi modrou, jež jen zdůrazňovala její vlastní neatraktivitu. Její vetché znalosti ponechávám stranou, nenesla jsem jakoukoli zodpovědnost za její výkon. A sešla jsem se s ní po nějakém čase. Abych si vyslechla, jaká jsem ostuda, co si to dovoluji vůbec psát...v jejích negativních komentářích bych mohla pokračovat. Když ona ošklivá slečna s velmi ošklivým piercingem skončila, jen jsem se jí zeptala, jak se cítí, když na mě vyzvracela obsah své duše. Ona na to, že se cítí dobře. Mně nezbývalo nic jiného než souhasit. Už je to moje životní zkušenost neoponovat někomu, kdo je bez hodnoty. 0bsah jejího páchnocího nitra jsem nenechala vstoupit do své duše.

Jsem ráda, že žijeme v demokracii. Jsem moc ráda, že mohu svobodně vyjadřovat své názory. I když píšu na stránkách idnes.cz, které jsou spojovány s Andrejem Babišem, nikdo mi ze strany administrátora nic nezakazuje. A já si tohoto v demokracii velmi vážím. Jsem sice kritikem Andreje Babiše, nicméně si vážím toho, že mě nikdo z jeho strany neblokuje. Můj respekt. Musím se sice vyrovnat s tím, že se čas od času budu setkávat s někým, kdo mě na ulici verbálně napadne. Může to být např. ošklivá slečna s ohyzdným piercingem. Slečna bez jakéhokoli půvabu, slečna plna nenávisti, již na mě vyzvracela...

A tak jsem šla dál. Nechala jsem ošklivou slečnu, ať nechává své nitro zaplavovat svým vlastním jedem...Mně je v životě hezky. Žiji ve svobodné zemi a o nic víc mi v životě nekráčí...

Autor: Helena Vlachová | středa 19.11.2025 19:33 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Další články autora

Helena Vlachová

Jako občanku České republiky mě zajímá

Jako občanku České republiky (a nejen tu) mě zajímá, jak Andrej Babiš naloží se svým střetem zájmů. Připouštím, že hnutí ANO zvítězilo v posledních volbách...ale

10.11.2025 v 18:45 | Karma: 30,45 | Přečteno: 1984x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Patříme mezi demokratické země

Dle demokratického indexu za rok 2024 se naše země zařadila mezi země plně demokratické. Nejlepší zemí je Norsko, které získalo 9.81 bodů z celkových 10, Česká republika získala 8.08 a skončila na 23. místě

29.10.2025 v 16:11 | Karma: 16,67 | Přečteno: 611x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Budoucí vláda bude toxická

Je strašné, že jsme se dosud nevyrovnali s komunistickým syndromem. Je mi velmi líto konstatovat, že i přes veškeré snahy pana prezidenta Petra Pavla jde o člověka, který se svou minulostí zkompromitoval. Zaprodal se komunistům.

27.10.2025 v 18:14 | Karma: 19,63 | Přečteno: 786x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Do you speak English?

Už uplyne 36 let od chvíle, kdy se u nás změnila politická situace, což mělo samozřejmě velký dopad i na naše školství. Ruština přestala být povinným jazykem, na její místo nastoupila angličtina.

18.10.2025 v 10:06 | Karma: 17,17 | Přečteno: 640x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Lásky není nikdy dost

Znechucena hnilobným podhoubím české politické scény, rozhodla jsem se, že raději budu psát o lásce. I v ní se najdou vzestupy a pády, i v ní se najdou nenávisti znepřátelených stran, přesto chci o lásce psát.

11.10.2025 v 16:02 | Karma: 10,29 | Přečteno: 466x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Palestinci procházejí zničeným Pásmem Gazy. (19. listopadu 2025)
19. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:39

Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří...

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...
19. listopadu 2025  19:35

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní...

Trumpovi lidé mají nový mírový plán pro Ukrajinu, konzultují ho s Ruskem

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
19. listopadu 2025  6:29,  aktualizováno  18:39

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový...

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.
19. listopadu 2025  17:49

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia....

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Helena Vlachová

  • Počet článků 1340
  • Celková karma 19,74
  • Průměrná čtenost 1124x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.