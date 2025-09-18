S kardinálem Dominikem Dukou nesouzním
Katolická církev se může pyšnit morálními autoritami, mezi které bych určitě nezařadila kardinála Dominika Duku. Nelíbí se mi na něm, že se nevhodným způsobem zapojuje do politického dění, nelíbí se mi na něm spolupráce s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, jenž proslul svou vulgaritou a nevhodnými komentáři vůči novinářům, ženám. K tomu lze přidat Zemanův příklon k Rusku a Putinovi.
V úterý 16. září 2025 sloužil v Týnském chrámě kardinál Dominik Duka zádušní mši za zemřelého aktivistu Charlieho Kirka, jenž byl zavražděn v americkém Utahu. Domnívám se, že do té doby neměl pan kardinál potuchy o tom, že nějaký Charlie Kirk existuje. Nicméně zádušní mši za Charlieho Kirka celebroval, čímž přispěl k další polarizaci nejen naší země, ale i současného světa. Dnešní svět je bolavý, dnešní svět je nemocný. Úkolem církve by mělo být přinášet dobrodiní, vnášet do společnosti smír, laskavost, lásku k bližnímu a nevstupovat do politiky a ještě tak více přispívat ke zjitřenosti světa. A právě k další zjistřenosti se domnívám kardinál Dominika Duka přispěl, nepomohl současnému nemocnému světu. Tím, že celebroval zádušní mši za zavražděného Charlieho Kirka, se přidal na stranu extremistů, na stranu fanatiků, na stranu lidí, kteří nesou zodpovědnost za šíření nenávistí a nepokojů ve společnosti. Dominik Duka se postavil na stranu amerického aktivisty, jenž byl proti potratům, stál na straně Donalda Trumpa, vystupoval proti homosexuálům a menšinám, válku na Ukrajině dával za vinu Ukrajině, ne Rusku. Nelze se proto divit, že se zádušní mše zúčastnili představitelé extremistů. Tomio Okamura, jenž tu šíří rasovou nenávist, k němu lze přidat jeho „podržtašku“ Jaroslava Foldynu, jehož hodnotím jako politického přeběhlíka. Začínal jako pouhý „šífák“ v mém rodném městě, a protože politika nese víc, je ochoten udělat vše pro své konto v bance. Spatřuji v něm velké nebezpečí pro naši demokracii, protože se netají svou náklonností k Rusku. Za hnutí PRO se mše zúčastnil Jaroslaf Rajchl, přisluhovač SPD. Nelze opomenout Tomáše Vandase, jenž předsedal zakázané Dělnické straně. Účast těchto lidí hovoří za vše. Proč se Dominik Duka k něčemu takovému propůjčil? Dostal za vše hojně zaplaceno?
Nabízí se otázka. Jestli se pan kardinál Duka považuje za natolik šlechetného a chce poukazovat na zabití nevinných, proč neslouží mše za nevinné oběti ruské agrese na Ukrajině? Proč nesloužil zádušní mši za zavražděnou političku, představitelku Demokratické strany Melissu Hortmanovou, jež byla spolu se svým manželem zavražděna 14. 6. 2025 v Minnesotě?
Svou zádušní mší za zavražděného Charlieho Kirka kardinál Dominik Duka snad ještě víc rozjitřil společnost, což si myslím, dnešní doba nepotřebuje. Měl by si sáhnout do svědomí, je-li toho vůbec schopen. Dle mého soudu se pan kardinál Dominik Duka nikdy nevyrovná velikosti pánů Václava Malého, Tomáše Halíka, Miroslava Vlka či Josefa Berana. Tito lidé představují morální autority katolické církve, bohužel pan Duka spíše její slabý odvar...
Helena Vlachová
Někteří lidé u nás trpí ztrátou paměti
Když se tak rozhlížím kolem sebe, zažívám určitý pocit smutku a melancholie. Vidím lidi, kteří zřejmě trpí dlouhodobou či krátkodobou ztrátou paměti. Jde o voliče Andreje Babiše. Zařadila bych je do kategorie „zbabělci a slaboši.“
Helena Vlachová
Pro Katku
Katka je moje neteř, která se narodila v době, kdy jsem marně toužila po mateřství. Malá Kačenka tuto mou touhu dokázala plně kompenzovat. Maminkou jsem se nakonec stala ve svých třiceti, tehdy stará matka.
Helena Vlachová
Nesprávně rozšířený názor o seniorech
Domnívám se, že populistické hnutí ANO a extrémistická hnutí SPD a Stačilo svou propagandou šíří nesprávný názor o seniorech, o nichž tvrdí, že mají drahé bydlení. S tímto názorem velice nesouhlasím.
Helena Vlachová
Žít single?
Žit single nebo v páru? Toť otázka věru shakespearovská. Co je lepší? Obé má své výhody i nevýhody. Vztahy mezi ženou a mužem. Kdo z nich bývá ve vztahu ve větší výhodě?
Helena Vlachová
Velmi chválím městskou policii
Na městskou policii nedám dopustit. Strážníci MP mají můj obdiv, neb mě kolikrát pomohli ve svízelné situaci. A že svízelné situace přitahuji, docela by se hodily do nějaké komedie o roztržité ženské, jakou jsem já.
