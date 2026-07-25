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S čím může počítat VŠ vzdělaná žena v současnosti

Měla jsem to štěstí, že jsem mohla vystudovat obor čeština - angličtina a tento uzavřít na PF v Ústí nad Labem. Abych byla plně kvalifikovanou učitelkou na gymnáziu, musela jsem ve stejném oboru pokračovat na FF UK.

Mé vzdělání i to, že jsem mohla pracovat převážně na gymnáziích, posléze i jako OSVČ, mně zajišťovalo, že jsem mohla potkávat vzdělané lidi, lidi, kteří měli motivaci svůj život posunout kamsi dál...

Před patnácti lety jsem se přestěhovala do malého bytového domu. Už platila pravidla, tolik odlišná od toho, že mohl kdosi získat byt ještě za bolševika, stačilo, když pracoval v dolech...

Moje vzdělání a celkové osobní zkušenosti plynou z toho, že jsem měla to štěstí, že jsem se setkávala se vzdělanými lidmi, mohli být politicky nespolehliví, já jsem je však potkávala v době, kdy mohli být mými kolegy na gymnáziu...měli jsme k sobě velmi blízko, protože nás spojoval společný odpor vůči komunistům...

Píše se rok 2011 a já si kupuji byt v jakémsi domě v Teplicích. Bylo zapotřebí upravit jakési rekonstrukce, které jsem zafinancovala. Ale tím, že jsem ve svém životě byla zvyklá potkávat lidi, kteří se umějí chovat, došlo v mém životě k něčemu, co jsem vůbec nečekala. Většinu obyvatelů domů činí důchodci, asi první zklamání mi naservírovala sousedka nade mnou. Když jsem ji pozdravila, ani neodpověděla, jen mi řekla, že kvůli mně nemůže spát. Prý v noci. Když jsem jí oponovala, nebyla s to mi cokoli vysvětlit...problémy s ní pokračovaly, a pak jsem se dozvěděla, že dotyčná pracovala jako žena lehkých mravů na hranicích ČR a Německem, o své děti se nestarala a ony skončily jako recidivisté...zloději, podvodníci, feťáci...

Asi nejhorší zkušenost přistěhovat se do domu, jehož byty bolševici rozdali svým svěřencům, je to, že v domě bydlí člověk, jenž byl soudem odsouzen jako zloděj, kradl horníkům...vše jsem se dozvěděla až časem...jestli si někdo myslí, že tento člověk, jenž velebil a zřejmě i velebí komunisty, skončil jako slušný člověk, se mýlí. On spolu se svou manželkou v domě napadli jiný manželský pár. Musela být zavolána policie a vše řešila přestupková komise, přičemž útočníkům byla vystavena pokuta za protispolečenské chování...

Problematický soused osiřel, žena žemřela, a jestli někdo mohl očekávat klid, šeredně se mýlí...Včera jsem tohoto člověka z balkónu viděla, jak něčím stříká na vegetaci před domem, hlavně na růže...

V naší zemi prochází každému, kdo porušuje zákon, úplně všechno. Když jsem včera viděla souseda, jak likviduje vegetaci před domem, už jsem vše vzdala...dnes jsem jen zvedla zničené květiny, které skončily pod tímto jedovatým útokem, dala jsem je před dveře onoho člověka, který je nejen soudem odsouzený zloděj, neb kradl peníze horníkům, ale ve své zlovolné činnosti neustal...jeho pocitu štěstí stačí jen to, že zničí veřejnou vegetaci, je si vědom, že nikdo na něj nemá...Zná se se soudruhem Bubeníčkem a spoléhá, že je tento ze všeho vyseká

A tak se mi tu žije, už mi je sedmdesát a vidím, co komunisté bývalí i současní páchají...tady nelze nic omluvit

Jsem VŠ vzdělaná, je mi 70 a nemyslím si, že by procento vysokoškolsky vzdělaných lidí převyšovalo...ba naopak...přece jsen jsem vyrůstala v diktatuře proletatiátu, nelze se proto divit, co se u nás vše děje...Ostuda, kam jen oko dohlédne

Autor: Helena Vlachová | sobota 25.7.2026 13:37 | karma článku: 4,80 | přečteno: 113x

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Helena Vlachová

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Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

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