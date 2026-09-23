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Ryba páchne od hlavy: Proč česká budoucnost krvácí ve jménu politického populismu

Helena Vlachová
Po tom, co současná vládní koalice představila svůj rozpočet a poté, co jsem si přečetla kandidáty do komunálních voleb, nemohu být jaksi zticha

Velmi zpochybňuji kroky současné vládní koalice. Investují do budoucnosti či nakupují hlasy? Přikláním se k tomu, že se současná koalice rozhodla získat hlasy pro své další působení v klíčových pozicích v naší zemi, což znamená ovládnout parlament či získat většinu v komunálních volbách.

Každá zdravá společnost se pozná podle toho, jak moc investuje do své budoucnosti, tedy do mladých lidí, vzdělání, moderních technologií a rozvoje kritického myšlení. V České republice jsme však svědky absurdního paradoxu. Vládní koalice staví svou mocenskou rétoriku na zneužívání kognitivního útlumu zranitelných skupin, čímž mám na mysli seniory, kteří se rekrutovali v dobách K. Gottwalda či A. Zápotockého, jde převážně o lidi se základním vzděláním, kterým komunistický režim vyhovola.. U takových současná koalice získává politické body třeba tím, že je obdaruje částkou např. dvěma tisíci korun. Z pohledu rodinného rozpočtu se jedná o nulu, z pohledu státního rozpočtu jde o velké peníze. Z makroekonomického i společenského hlediska jde o krok vzad. Mladá generace je upozaděna. Když jsem slyšela ministra Aleše Juchelky a jeho pohádku o českých seniořích, přiznávám, že jsem si říkala, jak se mu čte tento blábol, v němž vyzdvihl české seniory, přičemž naprosto ignoroval mladou generaci, jež přináší peníze do státního rozpočtu.

Ráda bych připojila i něčím, co se týká říjnových voleb. Při přečtení kandidátů v komunálních volbách jsem si řekla, jak je vůbec toto možné. Populismus se nepropisuje jen do volebních gulášů současné koalice, ale prorůstá hluboko do systému, například do managementu středních škol. Na současných kandidátkách se to hemží vznešenými tituly, např. emeritní ředitel SŠ Mgr. Z. P. Když jsem si přečetla toto jméno, dotyčný kandiduje za Stačilo, které se dalo do holportu s PRO, jen zírám. Vzpomínám si na zkušební dobu, kdy jsem na SŠ, jíž velil tzv. emeritní ředitel Mgr. Z. P., nastoupila, šlo sice o rok 2015, musela jsem školu opustit, neb jsem nesouhlasila s vedením školy, které bylo typické pro komunistickou éru naší země. Hodilo mě to vše do doby předlistopadové. Děkuji, zažila jsem před rokem 1989 a už nechci. Čllověk, jenž nyní kandiduje v komunálních volbách coby emeritní ředitel Mgr. Z. P., zneužíval systém a používal metody poplatné komunistům. Jeho přítelkyně mohla týt ze státních prostředků, on sám cestoval služebně jen letadlem. Zatímco jeho podřízení se museli spokojit s autobusovou dopravou, emeritní ředitel SŠ Mgr. Z. P. létal. K tomu připojil i svou tehdejší přítelkyni. A takový se má obstát v komunikálních volbách?

Co říci závěrem. Pokud jako daňoví poplatníci dovolíme, aby se peníze zneužívaly k nákupu loajality skupin s vetchou úrovní kognitivních funkcí, které se dají snadno opít populistickými sliby politických sekt, povede to k celkovému úpadku společnosti. Jestliže toto dopustíme, pácháme vlastizradu na našich dětech. Mladí lidé potřebují moderní školy, dostupné bydlení a pocit, že na jejich budoucnosti někomu záleží. Je nejvyšší čas toto bezhlavé projídání budoucnosti a začít masivně podporovat mladou krev, jako jediná může tuto zemi posunout kupředu.

Zároveň je zapotřebí se vyrovnat s lidmi, kteří reprezentují rudý mor, bohužel to jinak nazvat nedokážu. Komunistické Stačilo spolu s PRO představují naprostý úpadek pro ČR, mohu tak potvrdit z vlastní zkušenosti, jak komunisté zdevastovali naši zem a jak emeritní ředitel SŠ Mgr. Z. P. zneužíval svého postavení. Jak vidno, nestačilo mu to, i když se přiklonil ke Stačilo a jemu příbuzných...Zřejmě chce i nadále sát z veřejných financí a je zejména jen na mladé generaci, zda mu toto dovolí.

Stojím při mladé generaci, v ni věřím, budu věřit, že se nedá pokořit populismem a lidmi, kteří jsou na štíru s kognitivními funkcemi...

Autor: Helena Vlachová | středa 23.9.2026 17:34 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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