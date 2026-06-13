Řeč těla Petra Macinky
Petr Macinka nepatří mezi politiky, kterých bych si mohla vážit, a myslím si, že nejsem jediná. Na mě od samého počátku dělá dojem nezralého influencera, někdy jeho chování připomíná malého chlapečka z mateřské školy.
Čeho jsem si dnes na Petru Macinkovi všimla. Všimla jsem si jeho řeči těla, když kamera zabírala jeho nohy a chodidla. Zatímco jeho oponent Vít Rakušan sedí a má svá chodidla pevně na zemi, Petr Macinka má velmi neklidné nohy. Dokáže zvládnout ruce a možná i mimiku v obličeji, ale jeho nohy a chodidla jej prozrazují. Jestliže má tendenci svými chodidly podupávat, případně jimi kroužit či je chce zvedat ze země, jde o jasný signál toho, že se jedná o člověka vnitřně nestabilního a slabého, jeví se jako nervózní, chycený v pasti u stolu. Jeho řeč těla hovoří o defenzivě oproti Vítu Rakušanovi, jehož vnímám jako skálu, autoritu, emočně imunního vůči útokům. V řeči těla Petra Macinky spatřuji velkou nervozitu, hledání stability, silný vnitřní konflikt, může jít i o snahu potlačení hněvu. Jestliže člověk opakovaně pokládá celá chodidla na zem, jde o podvědomý pokus těla najít pevnou půdu pod nohama. Postřehla jsem i kroužení kotníky, což vyvolává dojem, že se Petr Macinka cítí jako na tenkém ledě. To, co Petr Macinka v dnešní debatě zvládá, je pouze to, aby svou mentální energii soustředil na to, aby udržel klidný obličej, tón hlasu a gesta rukou. I když se snaží velice, ani tohle se mu příliš v dnešní debatě nedaří. Jeho mozek se zřejmě nedokáže v silném stresu, jakým je zvládnutí dnešní diskuse s Vítem Rakušanem, kontrolovat celé tělo najednou. Napětí se proto přesunuje do nejvzdálenější části od hlavy – do chodidel, která ventilují napětí a nezvádání stresu. To, že má Petr Macinka tendenci prošlapávat chodidla, střídavě zvedá paty a špičky, nebo přenáší váhu z jedné nohy na druhou, hovoří dle mého soudu o velké nejistotě. Řekla bych, že v této situaci postrádá pořádného panáka, tím by snad mohl zklidnit své nohy a trochu posílit své pošramocené ego.
Abych dnešní blog uzavřela. Myslím si, že se Petr Macinka dokáže realizovat ve videích, v nichž popíjí s Filipem Turkem alkohol a hanlivě se vyjadřuje o některých lidech. To je snad jediné, co umí. Na mě současný ministr zahraničí působí svým vzhledem i slovními projevy jako nezralý pubertální výrostek v umolousaném obleku, on rozhodně nezíská důvěru jako politik jen tím, že nosí odznak s českou vlajkou. Pro mě ostuda současné vládní koalice. Myslím si, že velmi rychle skončí v proadlišti dějin české politické scény.
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