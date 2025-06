Propagace komunismu bude trestná

Poslanecká sněmovna schválila novelu trestního zákoníku, která nově výslovně jmenuje nacistické a komunistické hnutí mezi ideologiemi, jejich propagace bude považována za trestný čin směřující k potlačení práv a svobod člověka.

Jsem velmi ráda, že propagace komunismu bude trestným činem. Ještě se musí nový trestní zákoník nechat schválit Senátem. Je zajímavé zjištění, jak se k propagaci komunismu jako trestnému činu postavili představitelé hnutí ANO a SPD. Z hnutí Ano schválil nový zákon jen jeden člen, ostatní se zdrželi hlasování, někteří byli ten den omluveni. Z hnutí SPD se zdrželi všichni hlasování, někteří členové nebyli přítomni. Z tohoto se rýsuje jediné. Hnutí ANO i SPD se nedokáží vymezit vůči komunistické ideologii, považuji jejich postoj za velmi nebezpečný pro další vývoj v naší zemi, dá se předpokládat, že počítají s komunisty, aby mohli vládnout s jejich podporou. A navíc. Předsedou hnutí ANO je bývalý komunista Andrej Babiš.

A teď trochu historie, čeho jsou komunisté schopni.

Volby 1946. Co komunisté slibovali před volbami. „Navazujeme na Masarykovo historické dílo a přijímáme z Masaryka všechny živé hodnoty a především jeho demokratické a humanitní ideály, jež v nové formě uplatňujeme“. (Protokol VIII. sjezdu KSČ ve dnech 28. – 31. května 1946 v Praze). A co udělali komunisté po vyhraných volbách? Po roce 1948 se stal Masaryk zakázaným buržoazním filozofem, jeho knihy se přestaly tisknout a z knihoven byly vyřazeny.

Dále co bolševici slibovali před volbami.

„Komunistická strana nemá v úmyslu střední stav zničit, jak to o nás tvrdí naši nepřátelé, nýbrž má zájem na silném, prosperujícím živnostenstvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu a budeme je se vší rozhodností prosazovat.“ (Klement Gottwald na sjezdu živnostníků, Rudé právo 28. února 1948). A jak se komunisté zachovali? „Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi v ruce.“ (Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ v listopadu 1948).

A další slib komunistů v roce 1946.

„KSČ trvá na udržení soukromého vlastnictví pracujících zemědělců a nepomýšlí na nějaké tvoření kolchozů.“ (Dopis ÚV KSČ k přípravě VIII. sjezdu KSČ, březen 1946). A co pak soudruzi podnikli? „Dne 23. února 1949 schválilo Národní shromáždění zákon o jednotném zemědělském družstvu. Na jaře 1949 zahájili komunisté přesvědčovací kampaň k zakládání JZD, která postupně přešla v politický teror a násilnou kolektivizaci zemědělství.

Václav Havel udělal jednu zásadní chybu. Nedokázal zakázat zločineckou organizaci, jíž KSČ byla. A z jeho chyby jsme se dosud nedostali. Někteří politici jsou nepoučitelní, nechtějí přiznat, že komunisté se vůči našemu národu zachovali jako zrádci, když pozvali vojska Varšavské smlouvy do Československa, aby byla potlačena rodící se demokracie. Politické procesy s odpůrci režimu, politické vraždy, nesvoboda, tvrdá diktatura proletariátu, zkomírající ekonomika, černý obchod, nedostatek některých potravin a zboží, udávání, StB...mám-li to celé shrnout, souhlasím s tím, aby byla propaganda komunismu trestným činem. Jde jen o to, jak to bude v naší kotlině fungovat...