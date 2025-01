Propad současného školství

Chápu ministerstvo školství, když chce přinést jakoukoli změnu ve vzdělávání našich dětí. Protože jsem vystudovala angličtinu, mou nejvyšší kvalifikací je FF UK Praha, zajímá mě právě tento obor.

Marasmus. Jinak bych nemohla nazvat to, co se odehrává v našem současném školství. Mám jako SŠ učitelka angličtiny velmi dlouhou praxi, ale to, co se teď děje a co je možné na SŠ možné, je mimo mé chápání, je to něco, co již nejsem s to uznat za přijatelné.

Jestliže se na vás vedení školy obrátí s prosbou, abyste se se svým kolegou dohodli na společných učebnicích, které by byly předepsané na webových stránkách školy, nevěřili byste, že vás dotyčný kolega bude urážet slovy „Ať neotravujete, že si to s ředitelem/ředitelkou vyřídí sám...“

Školství se posunulo do takové roviny, že řadový kolega pojme školu jako svou s r. o. s tím, že mu budou všichni sekundovat. Kdybyste jej oslovili s tím, že věříte v kompromis, měli byste být připraveni na to, že vás osočí z toho, že si připadá jako v pomocné škole...

I když nenáležím k předlistopadovému vývoji, musím stále opakovat, že to, kam se současné školství dostalo, je žumpa. Kdybych si měla znovu zvolit svou profesi, určitě bych si zvolila studium cizích jazyků, nicméně bych velmi zvažovala, zda mám skončit jako učitel na SŠ. Ze své praxe musím uvést, že nejlépe si vedou gymnázia, to jsou naše špičky. Ale ocitnout se na škole, kde všemu vévodí člověk, jenž je na štíru s etiketou a jemuž jde vedení na ruku, je velmi těžké...V takovém případě musí mít člověk nadhled, aby se nedostal na úroveň někomu, kdo je na štíru s vychováním.

Jsem opravdu moc ráda, že jsem měla možnost potkat opravdové osobnosti ve školství, nejen ženy, ale i muže, kteří zachovávali veškerou slušnost. Když šlo o maturity, přicházeli tito muži k této slavnostní události slavnostně oděni, neb si byli vědomi, že se toto od jejich postavení žádá. Je mi velmi trapné uvádět fakt, když člověk s absencí etikety funguje v roli přísedícího tak, že u maturit je zaháčkovaný na svém mobilu, no comment, i toto je tvář současného školství...Nedá se s tím nic dělat, neb starého psa novému kousku nenaučíte..A to již nechci uvádět další přešlapy, kam dnešní školství dospělo...