Proč miluji Norsko
Navštívit Norsko je vždy příjemné. Vím, co mě tam čeká. Vyspělá země se slušnými lidmi. A ti lidé navíc velmi dobře vypadají, a je úplně jedno, jsou-li mladí či staří. V Norsku moc nenatrefíte na tak početné zastoupení lidí s nadváhou, jako je tomu v ČR. Je to i tím, že malí Norové jsou odmalička vedeni k aktivnímu pohybu. Stačí se podívat na program norských školek. Děti tam většinu času stráví venku, v zimě se věnují zimním sportům a od jara se jezdí na kole, tříkolce, koloběžce, jinými slovy aktivní pohyb na čerstvém vzduchu tam hraje prim.
Srovnám-li vizáž českých seniorů s jejich norskými protějšky, rozdíl je obrovský. Zatímco většina Čechů od středního věku nechá tuk volně ukládat po celém těle, a to pak končí tím, že v důchodovém věku se pohybují s velkými obtížemi, potřebují k tomu různé pomůcky – francouzské hole nebo chodítka, v Norsku je situace naprosto odlišná. Tam nenatrefíte na zavalité tlouštíky. Norové jsou zvyklí se hýbat, lyžují, běhají, jezdí na kole, jsou odolní vůči nepřízním počasí. Jsou otužilí. U nás vidíte více lidí s chodítky než maminky s kočárky. To rovněž o něčem svědčí.
V Norsku není korupce, s níž se u nás stále bojuje. Je to holt rys komunistického syndromu, z něhož jsme se nikdy nedostali, a když tak vidím, co současná vláda předvádí, nikdy se tohoto syndromu nezbavíme. Norové nejsou náckové, milují svou zemi, jsou na ni hrdí, ale náckovství tam není. Oni milují svou královskou rodinu, respektují své vlády a žije se jim tam velmi dobře. Nemají tam bezdomovce, vláda se o lidi, kteří ztratili střechu nad hlavou, dokáže postarat. Může si to dovolit. Lidé tam ze svých platů odvádějí do státního rozpočtu vysoké daně, které se využívají např. v sociální politice.
Norsko je disciplinovaná země, švejkovství tam nemá místo. Krom norštiny se tam bez problémů domluvíte anglicky. Té se malé děti učí odmalička, nemají tam totiž dabované filmy. Jestliže hovoříte angličtinou na velmi dobré úrovni, můžete tam sehnat dobré místo, aniž byste mluvili norsky.
Chcete-li navštívit Norsko, buďte připraveni na to, že tam není levno jako u nás. Nelze přepočítávat na české koruny. Jednoduše to tak je. Ale čekají tam na vás lidé, kteří se chovají slušně, jsou příjemní a přátelští. Vše tam funguje, žádné zpoždění vlaků, nic takového. Pravidla se tam dodržují, myslím si, že tam není tolik dopravních nehod jako u nás, protože jsou tam dosti častá omezení rychlosti. Málokterý Nor si dovolí rychlost nedodržet, protože pokuty za překročení jízdy jsou vysoké...
Chcete-li si odpočinout od buranství některých Čechů, leťte do Norska. To má co nabídnout...
