Pro Katku
Protože jsem velmi emocionální člověk, zásobuji svou duši citovými zážitky, které mi život přináší. Snažím se, abych své nitro obohacovala pozitivními emocemi, bohužel se v mém životě najde spousta negativních, které mně způsobily velká životní traumata, nicméně mě nezničila. Jedním z těch, kteří mi přinášeli do života radost, je má neteř Katka. A o ní chci dnes psát.
Narodila se mému bratrovi, když studoval medicínu, tenkrát se stal tatínkem ve věku, když mu bylo pouhých 22 let. V té době to fungovalo tak, že jestliže dívka se svým přítelem otěhotní, on si ji vezme. Antikoncepce se příliš neužívala. Vůbec nehrálo roli, zda je ženich svou ženu finančně uživit. Důležité bylo, aby se dítě narodilo do sezdaného vztahu, s tímto postojem souhlasím až dodnes. Bratr měl štěstí. Dostal se do rodiny, kde jej měli všichni velmi rádi, on se mi dokonce jednou přiznal s tím, jak je šťastný, kam se oženil. V nové rodině se cítil mnohem lépe než ve své původní.
Ale zpět ke Katce. Přišla na svět jako modrooká holčička s vlnícími se vlásky. Nádherné miminko. Doma ji i maminku očekával milující tatínek a k tomu kočárek zn. Stegner, zakoupen v Tuzexu. Byla jsem tak šťastná, když jsem ji mohla vozit. Dokonce jednou příšla víkendová sobota, kdy jsem se mohla o malou Kačenku coby kojence postarat. Její rodiče odjeli lyžovat a veškerou péči o toto skvostné miminko přenechali mně. Jak jsem byla šťastná. Uměla jsem připravit Sunar a kaši na noc. Nic víc tehdy malá Kačenka nepotřebovala. Dorazila jsem celá natěšená. Byla doba oběda. Připravila jsem do lahvičky Sunar. Jenže co se stalo. Kačenka nechtěla pít. Mléko jí vytékalo z úst. Nevěděla jsem si rady. Řekla jsem si, že možná pomůže, když půjdeme ven. Oblékla jsem ji do kočárku, nicméně tam se odehrával jen řev a plačící děcko, jako by je jeden na nože bral. Raději jsem s ní jela domů. Říkala jsem si, proč nechce pít. A pak mi to došlo. Propátrala jsem kuchyňskou linku a v ní objevila dva dudlíky. Jeden s větším otvorem na kaši a jeden s menším otvorem na mléko. Bohužel jsem oba dudlíky zaměnila, proto Kačenka nemohla pít. Jakmile dostala lahvičku se správným dudlíkem, vyžahla ji na toto tata...
V předškolním věku byla Katka stejně nádherná jako miminko. Rychle se naučila mluvit a jeden z jejích chytrých komentářů stojí za zmínku. Dost často pobývala na chalupě mých rodičů, kam ji její táta s mámou rádi odkládali. Jednoho léta tomu tak bylo. Kačenka si tehdy oblíbila modré tričko se sedící opicí na palmě. Odmítala je svléknout s výjimkou, kdy šla spát. Tričko se nesmělo vyprat, na konci léta doslova stálo špínou. Ale o tom nechci povídat. Abych jí zkrátila chvíle čekání na rodiče, hodně jsem jí vyprávěla pohádky. Nejvíc si oblíbila pohádku Karla Čapka o pejskovi a kočičce, jak prali velké prádlo. Měla jsem svou vlastní interpretaci. Avšak poštěstilo se mi najít gramodesku s touto pohádkou. Vyprávěl ji nezapomenutelným způsobem jedinečný Karel Höger. Řekla jsem Kačence, ať si sedne, že jí něco pustím. Usedla na svou malou židličku a byla zvědavá, co jsem jí připravila. Pustila jsem jí překrásnou pohádku v podání pana Karla Högera. Neteř chvilku poslouchala, pak se na mě otočila se slovy: „Ale teto, tenhle pán tu pohádku neumí.“
Ani po letech nelze zapomenout na bohatství, které mi tehdy malá Kačenka, dnes již krásná dospělá žena, dokázala dát. Za to ji velmi miluji.
Manželství rodičů malé Katky bylo nakonec rozvedeeno. Někdo ze závistivých a žárlivých příbuzných neunesl, že je můj bratr se svou ženou i dcerkou šťastný, a zasekl do jejich vztahu velkou ránu. Bylo to velmi ošklivé. Jizva tu zůstala a zůstane navždy mementem pro rodiče, kteří neunesou, že mohou být jejich děti šťastné...
Jedno manželství skončilo, nicméně moje neteř v mém životě zůstane napořád...
Helena Vlachová
