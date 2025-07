Přispívat na nadace už mě unavuje

Cítím se být vyčerpána tím, že bych měla přispívat na tu či onu nadaci. Jako by toho nebylo dost. Přispěla jsem na jednu, a jako by se otevřel pytel, že chtějí další...

Můj život se vždy ubíral směrem, abych dokázala pokrýt potřeby své rodiny. Mám-li být přesnější, abych pokryla potřeby své i svého syna. Žila jsem s ním sama.

Doba covidu obrátila vše naruby. Nic nefungovalo, měli jsme zde vládu ANO, premiér Babiš jako rizikový manažer selhal na všech frontách. Nic nefungovalo. Výměna ministrů na ministerstvu zdravotnictví selhalo, což je snad vizitkou člověka, jenž podlézal komunistům, stal se jejich důvěrníkem coby agent...ale o tom nechci psát. Nechci psát o Slováku Andreji Babišovi...

To, co mě pálí, je svým způsobem vydírání od jistých organizací, abych jim přispěla nějakými penězi. Jak už jsem uvedla, posílala jsem peníze v době covidu, přispívala jsem organizacím, které se zaštiťují péčí o postižené dítě, přispívala jsem i na klauny s červeným nosem, pomáhají dětem s vážným onemocněním, přispívala jsem i nadacím, jejichž psi pomáhali li pomáhají lidem s nejrozličnějšími poruchami chování...

Covid zmizel, to jest dobře, nicméně v mém životě jaksi dobře není, když každý měsíc nacházím ve své schránce dopis, jenž ode mě žádá, abych přispěla. Abych přispěla do příspěvkové organizace...už toto jaksi nezvládám. Vše považuji za jistou formu vydírání, protože vše odvozuji od svého života rozvedené matky s dítětem. Nikdo mi nepomohl, musela jsem se vždy spoléhat jen na sebe, a tak to ve mně zůstalo. Každý je zodpovědný za svůj život i za život svých dětí, případně zvířat, o které se rozhodne pečeovat...jsem ochotna přispět ze svého nadacím, které se starají o postižené děti, případně přispět nadacím, které pečují o zvířata, ale abych byla měsíčně obesílána dopisy, které mě žádají o příspěvek, to opravdu nedokážu, nejsem multimilionář...je mi to líto, cítím se vydírána...

Tento můj blog má vyznít jako omluva, že nezvládám, že jsem se nenarodila, abych financovala to, na co nemám. Nenarodila jsem se, abych obelhávala lidi, nehraji žádnou komedii, nepotřebuji se převlékat za hranolky jako Alena Schillerová, neinscenuji žádnou nenávist vůči lidem z Afriky, ani nejsem lidskou troskou, jež si potřebuje nahnat hlasy jako AB, jsem obyčejná žena, která toho v životě musela zvládnout víc než dost a která si přeje jediné. Klid...