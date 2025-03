Přiletí telecí z Moskvy?

Svůj dnešní blog chci věnovat nejednomu českému důchodci, jemuž se žije veskrze dobře, nicméně není ochoten toto přiznat. Chce stále víc...

Jaksi nechápu tvrzení bývalé ministryně financí, alias paví dámě, Aleně Schillerové o tom, že čeští důchodci se dobře nemají. Musím jí oponovat. Českému důchodci se daří tak, jak by se mu nikdy nedařilo pod nadvládou soudruhů.

Jen považte. Český důchodce vyrazí několikrát za rok na zahraniční dovolenou, čímž se prezentuje na sociálních sítích. Přidává své fotky. Třeba s telecím masem a skuhráním „Konečně po letech telecí.“ Ráda bych jej vyvedla z omylu. Telecí maso bylo nedostupné za komunistů, dnes si jej český důchodce dopřát může. Jestliže má na zahraniční dovolenou, pak dozajista žádnou překážkou není dopřát si tohoto kýženého masa alespoň jednou za měsíc. Jenže může být jaksi spjat s tím, na co si za bolševika zvykl. Na skuhrání, zároveň i na skutečnost, že všechno patřilo všem a přitom nikomu. A tak se kradlo. To, že lze získat něco ze společného, může ilustrovat i fakt, že některý český důchodce je natolik hamižný, že si chodí dobíjet svůj mobil do nákupních center. V zimě raději netopí, aby mu zbylo na zahraniční dovolenou. Nač doma svítit, když může být potmě. Třeba se svíčkami. A co třeba tzv. „lacinky“, prodejny potravin s prošlým datem spotřeby. I tak může některý senior žít, přičemž toho zapotřebí nemá...

Moje maminka je ovdovělá, žije se jí nadmíru velmi dobře. Je natolik důstojná a hrdá, že by se nikdy neznemožnila fotkou u telecího masa. To by nikdy neudělala a já jsem jí za to vděčná.

Opravdu se děsím toho, že v podzimních volbách zvítězí telecí maso, že zvítězí lidé s mozkem telecím. Že se nechají obelstím slovy „Bude líp“ a budou si myslet, že bude vše jako dřív.

Přiletí telecí maso z Moskvy? Máme se odklonit od demokracie a opět se nechat manipulovat Rusy? Budu věřit, že telecí nezvítězí...